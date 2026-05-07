Vilanova del Camí reforça l’ajuda a famílies vulnerables amb un nou conveni amb Aigua de Rigat
El conveni permetrà que es destinin 8.000 euros per garantir el servei d’aigua a les famílies en situació de precarietat i vulnerabilitat
Regió7
L’Ajuntament de Vilanova del Camí i Aigua de Rigat renoven el conveni de col·laboració per combatre la pobresa energètica i la vulnerabilitat econòmica del municipi. La signatura entre l’alcaldessa, Noemí Trucharte, i el gerent de la companyia gestora del cicle de l’aigua al municipi, Francesc Giralt, permetrà que es destinin 8.000 euros per garantir aquest any el servei d’aigua a tots els ciutadans i ciutadanes del municipi.
Des de l’any 2016 s’han destinat un total de 40.553 euros que han servit per pagar 674 rebuts d’aigua de 328 famílies del municipi. Aquest fons de solidaritat, que garanteix la companyia de l’aigua, comporta que aquelles famílies en situació de precarietat i vulnerabilitat econòmica no hagi d’abonar el pagament dels conceptes de la factura que siguin de titularitat d’Aigua de Rigat.
A més, Aigua de Rigat, disposa de dues iniciatives més per facilitar el pagament de l’aigua amb la implementació de la tarifa social i els compromisos de pagament sense interessos.
Per un costat, la tarifa social és una bonificació del 50% en el primer tram de consum domèstic. Les famílies que es podran acollir a la iniciativa són les quals tots els membres de la unitat es trobin en situació d’atur, els perceptors de pensions mínimes, els que acreditin que estan en situació de vulnerabilitat amb l’informe de serveis socials de l’Ajuntament de Vilanova del Camí o les famílies nombroses, que aquestes últimes podran gaudir d’una tarifa ajustada. En paral·lel a la tarifa social, les persones abonades poden demanar també, en aquest cas a l’ACA, les bonificacions previstes en el cànon de l’aigua.
Finalment, els compromisos de pagament són acords de finançament negociat sense interessos del deute d’aquelles persones que tenen dificultats per fer front al rebut de l’aigua, però que no tenen la consideració de vulnerables per part de Serveis Socials. Aquesta alternativa permet escollir el millor dia per fer el pagament i ofereix la possibilitat de fraccionar-los en dotze mensualitats, gràcies al pla “12 Gotes”, que ofereix una quota fixa mes a mes durant un any. També es disposa d’una tarifa específica per famílies nombroses de categoria general i especial, amb l’ampliació dels trams de consum.
Trucharte, ha destacat que”aquest conveni és una eina fonamental per garantir un dret bàsic com és l’accés a l’aigua i per donar resposta a les situacions de vulnerabilitat que encara afecten algunes famílies del municipi. La col·laboració amb Aigua de Rigat ens permet actuar amb rapidesa i eficàcia des dels serveis socials i assegurar que ningú quedi enrere”.
Giralt, ha remarcat “impulsem el cicle social de l’aigua per garantir el subministrament a totes les persones del municipi. En aquesta línia, el fons de solidaritat ens permet assegurar que les llars en situació de vulnerabilitat tinguin accés a aquest servei essencial. Treballem conjuntament amb l’Ajuntament de Vilanova del Camí per detectar aquestes situacions i donar una resposta adequada i immediata.”
Les famílies en situació de vulnerabilitat que no disposen d’un informe de vulnerabilitat poden tramitar les bonificacions a través del portal web de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) o bé mitjançant els canals de contacte d’Aigua de Rigat.
