El barri industrial d’Igualada es vesteix a la moda amb el festival on trobar les millors gangues
El Rec.0 reuneix més de cent marques amb productes fora de temporada i propostes culturals i gastronòmiques
El barri del Rec d’Igualada es converteix cada any en un escenari de moda, cultura i gastronomia amb el Rec.0, el festival de botigues efímeres on es pot trobar una gran varietat d’estoc de temporades anteriors de marques locals i internacionals. Des de dimecres, el barri industrial de la ciutat s’ha omplert de visitants en la 30a edició del festival, que se celebra fins aquest dissabte i que ofereix una àmplia programació cultural i gastronòmica per complementar l’exposició de les marques de moda.
El festival va néixer el novembre del 2009 amb l’objectiu de donar a conèixer el barri del Rec i el seu patrimoni industrial, vinculant-lo amb la creativitat del món de la moda. Després de diverses edicions, el Rec.0 s’ha consolidat com un esdeveniment de referència a Catalunya en els àmbits de la moda, el patrimoni i la cultura. Se celebra dues vegades l’any i s’ha convertit en una oportunitat per trobar peces de marques prestigioses a preus rebaixats, així com per descobrir noves propostes que estan revolucionant el sector de la moda.
Enguany, els visitants poden trobar més d’un centenar de marques de moda que ofereixen productes propis fora de temporada, amb la presència tant de firmes internacionals com de marques locals. A més, aquesta edició dona un protagonisme especial als creadors i artesans del món de la moda amb l’espai 080_La Galeria, que posa el focus en la creativitat i l’artesania, reunint peces d’autor, ceràmica i treballs en fusta i paper. Aquesta proposta es complementa amb «La Pell del Rec», un petit mercat que acull marques i creadors que treballen amb pell adobada al barri.
Però el Rec.0 és molt més que moda. També és un festival gastronòmic que aporta sabor amb centenars de propostes i més de 40 foodtrucks. La cultura i, especialment, la música, també hi tenen el seu espai amb concerts d’artistes locals i nacionals, d’estils diversos i contemporanis, repartits per diferents espais del circuit del festival. Aquest dissabte hi haurà concerts i sessions de DJ, a més de tallers, espectacles infantils, tastos de vi i visites guiades per descobrir la història d’Igualada i del barri del Rec.
