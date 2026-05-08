Calaf renova la gespa i millora l’accessibilitat de la piscina municipal

L’Ajuntament de Calaf impulsa actuacions de manteniment i adequació per garantir unes instal·lacions més segures, accessibles i preparades per a la temporada d’estiu

Piscina de Calaf, part de gespa / Ajuntament de Calaf

Ruben Costa

Manresa

L’Ajuntament de Calaf ha dut a terme diverses actuacions de millora a la piscina municipal amb l’objectiu de garantir unes instal·lacions en òptimes condicions de cara a la temporada d’estiu. Els treballs han permès renovar espais exteriors, reforçar l’accessibilitat i executar tasques de manteniment al vas de la piscina.

Una de les principals actuacions ha estat la renovació de la gespa natural de la zona exterior, que presentava un deteriorament agreujat per les obres recents al poliesportiu municipal. Els treballs han inclòs la preparació i estabilització del terreny, l’aportació de substrat, la sembra de nova gespa i la retirada de dos arbres morts que afectaven l’estat de l’espai verd. Paral·lelament, el consistori ha instal·lat una cadira elevadora hidràulica per facilitar l’accés al vas de la piscina a persones amb mobilitat reduïda. Aquesta actuació permet avançar cap a unes instal·lacions més inclusives i plenament accessibles per a tota la ciutadania. També s’han executat tasques de manteniment al vas de la piscina, amb el rejuntament de les juntes de dilatació mitjançant una silicona especial per a piscines, amb l’objectiu de millorar-ne l’estanquitat, la seguretat i la durabilitat. A més, s’han adequat els ancoratges necessaris per a la correcta fixació de la nova cadira d’accessibilitat.

Les millores han suposat una inversió total de 17.393,75 euros. D’aquest import, 9.999,44 euros s’han destinat als treballs de jardineria, 3.121,80 euros a la instal·lació de la cadira elevadora hidràulica —subvencionada parcialment per la Diputació de Barcelona amb 2.217,12 euros— i 4.272,51 euros als treballs de manteniment i rejuntat del vas de la piscina.

