Detenen dos homes per agredir-ne un altre a Igualada
La Policia Local els va identificar i va obrir diligències per un delicte de lesions
Manresa
La Policia Local d'Igualada va identificar dos homes que van prendre part en una baralla, en la qual van acabar agredint-ne un tercer. Els fets van passar en un establiment de restauració de la zona Nord.
Quan els agents s'hi van personar, els atacants havien fugit, però després de les primeres investigacions no va ser difícil identificar els presumptes autors. La Policia els va identificar i va obrir diligències per un delicte de lesions. Els investigats són dos homes de 43 i 46 anys.
