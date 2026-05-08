Detenen dos homes per agredir-ne un altre a Igualada

La Policia Local d'Iguada va imputar als dos homes un delicte de lesions

Eduard Font Badia

Manresa

La Policia Local d'Igualada va identificar dos homes que van prendre part en una baralla, en la qual van acabar agredint-ne un tercer. Els fets van passar en un establiment de restauració de la zona Nord.

Quan els agents s'hi van personar, els atacants havien fugit, però després de les primeres investigacions no va ser difícil identificar els presumptes autors. La Policia els va identificar i va obrir diligències per un delicte de lesions. Els investigats són dos homes de 43 i 46 anys.

