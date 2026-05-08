Miki Núñez i Sexenni encapçalaran la programació musical de la Festa Major de Calaf 2026
La programació musical reunirà concerts, espectacles familiars, orquestres i nits de versions del 4 al 7 de setembre
Ruben Costa
L’Ajuntament de Calaf ha presentat la programació musical de la Festa Major 2026, que se celebrarà del 4 al 7 de setembre amb una proposta variada pensada per a tots els públics. El cartell combinarà artistes destacats del panorama català, espectacles familiars, orquestres i sessions festives durant quatre dies d’activitat intensa al municipi.
El principal reclam musical arribarà dissabte a la nit amb l’actuació de Miki Núñez, una de les figures més populars del pop català actual. L’artista terrassenc presentarà a Calaf el seu nou espectacle per al 2026, amb una posada en escena renovada i un directe carregat d’energia que combinarà nous temes amb alguns dels seus èxits més coneguts, com "Escriurem, La Venda o Me Vale". La mateixa nit també actuarà Sexenni, una de les bandes catalanes amb més projecció dels darrers anys. El grup lleidatà arribarà a Calaf amb el seu nou "EP Només Música!", un treball que consolida el seu estil festiu i desenfadat i que inclou col·laboracions amb artistes com Sidonie, Svetlana i el mateix Miki Núñez. Recentment, la banda ha estat reconeguda amb el Premi Enderrock 2026 al Millor Disc de Pop-Rock.
La Festa Major arrencarà divendres 4 de setembre amb el tradicional pregó a la plaça dels Arbres. Tot seguit, Quartet Mèlt protagonitzarà el concert inaugural amb una proposta vocal centrada en la música catalana i les harmonies corals. La primera nit es completarà amb el grup manresà Mitjanit, que oferirà un repertori de versions festives i reivindicatives. La programació de dissabte a la tarda estarà dedicada al públic familiar amb l’espectacle "Xiulant" del grup Xiula, una proposta participativa plena d’humor, música i valors adreçada a petits i grans. Després dels concerts de Miki Núñez i Sexenni, el DJ calafí Buzii tancarà la jornada amb una sessió musical carregada d’èxits actuals. El diumenge començarà amb "Arrels", de la companyia Tocs de Fusta, una activitat participativa amb jocs i instal·lacions de fusta a la plaça Barcelona ’92. A la tarda, la Metropol Orquestra oferirà concert i ball, mentre que la nit continuarà amb l’espectacle musical de Zapping Catalonia.
La Festa Major es clourà dilluns 7 de setembre amb una jornada marcada per la tradició i la música popular. La Cobla La Nova Vallès protagonitzarà l’audició de sardanes, mentre que l’Orquestra Rosaleda oferirà concert i ball abans del tradicional castell de focs final.
