Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Plans cap de setmanaEntrades Festival CaminsAtrapa'm si potsVivariVisita del PapaHantavirusRec.0
instagramlinkedin

Miki Núñez i Sexenni encapçalaran la programació musical de la Festa Major de Calaf 2026

La programació musical reunirà concerts, espectacles familiars, orquestres i nits de versions del 4 al 7 de setembre

Miki Nuñez

Miki Nuñez / Aj de Calonge i Sant Antoni

Ruben Costa

Manresa

L’Ajuntament de Calaf ha presentat la programació musical de la Festa Major 2026, que se celebrarà del 4 al 7 de setembre amb una proposta variada pensada per a tots els públics. El cartell combinarà artistes destacats del panorama català, espectacles familiars, orquestres i sessions festives durant quatre dies d’activitat intensa al municipi.

El principal reclam musical arribarà dissabte a la nit amb l’actuació de Miki Núñez, una de les figures més populars del pop català actual. L’artista terrassenc presentarà a Calaf el seu nou espectacle per al 2026, amb una posada en escena renovada i un directe carregat d’energia que combinarà nous temes amb alguns dels seus èxits més coneguts, com "Escriurem, La Venda o Me Vale". La mateixa nit també actuarà Sexenni, una de les bandes catalanes amb més projecció dels darrers anys. El grup lleidatà arribarà a Calaf amb el seu nou "EP Només Música!", un treball que consolida el seu estil festiu i desenfadat i que inclou col·laboracions amb artistes com Sidonie, Svetlana i el mateix Miki Núñez. Recentment, la banda ha estat reconeguda amb el Premi Enderrock 2026 al Millor Disc de Pop-Rock.

La Festa Major arrencarà divendres 4 de setembre amb el tradicional pregó a la plaça dels Arbres. Tot seguit, Quartet Mèlt protagonitzarà el concert inaugural amb una proposta vocal centrada en la música catalana i les harmonies corals. La primera nit es completarà amb el grup manresà Mitjanit, que oferirà un repertori de versions festives i reivindicatives. La programació de dissabte a la tarda estarà dedicada al públic familiar amb l’espectacle "Xiulant" del grup Xiula, una proposta participativa plena d’humor, música i valors adreçada a petits i grans. Després dels concerts de Miki Núñez i Sexenni, el DJ calafí Buzii tancarà la jornada amb una sessió musical carregada d’èxits actuals. El diumenge començarà amb "Arrels", de la companyia Tocs de Fusta, una activitat participativa amb jocs i instal·lacions de fusta a la plaça Barcelona ’92. A la tarda, la Metropol Orquestra oferirà concert i ball, mentre que la nit continuarà amb l’espectacle musical de Zapping Catalonia.

Notícies relacionades

La Festa Major es clourà dilluns 7 de setembre amb una jornada marcada per la tradició i la música popular. La Cobla La Nova Vallès protagonitzarà l’audició de sardanes, mentre que l’Orquestra Rosaleda oferirà concert i ball abans del tradicional castell de focs final.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La manresana que ha guanyat el pot de l''Atrapa'm si pots': 'El programa m'ha ajudat a recuperar la confiança
  2. Una joia medieval amagada entre muntanyes a tocar de Manresa
  3. Entre els monjos de la comunitat recordo una sensació de certa insatisfacció pel tipus de visita
  4. Els Agents Rurals denuncien un home per fer servir un detector de metalls a Argençola
  5. El renovat Globus de Manresa es presentarà en societat amb cinc preinauguracions
  6. Multat amb 200 euros per portar la balisa V-16 però no tenir el líquid o recanvi dins del cotxe
  7. Jordi Coloma serà l'alcaldable d'Aliança Catalana a Sant Vicenç, el primer candidat del partit al Bages
  8. El funeral per la víctima de la Baells es farà aquest dissabte 25 dies després de trobar el cos

Miki Núñez i Sexenni encapçalaran la programació musical de la Festa Major de Calaf 2026

Miki Núñez i Sexenni encapçalaran la programació musical de la Festa Major de Calaf 2026

El tràmit per optar al balcó consistorial durant la Patum passa a ser presencial

El tràmit per optar al balcó consistorial durant la Patum passa a ser presencial

Vols formar part del muntatge participatiu "El retaule del flautista", que s’estrenarà a Manresa?

Vols formar part del muntatge participatiu "El retaule del flautista", que s’estrenarà a Manresa?

Dos detinguts per un intent de robatori amb violència a la baixada dels Drets de Manresa

Dos detinguts per un intent de robatori amb violència a la baixada dels Drets de Manresa

La «guarderia» del Reial Madrid és en realitat un polvorí: la baralla de Tchouaméni i Valverde no és un cas aïllat

La «guarderia» del Reial Madrid és en realitat un polvorí: la baralla de Tchouaméni i Valverde no és un cas aïllat

La manresana Estel Blay participa en una campanya de vols parabòlics a l'Aeroport de Sabadell

La manresana Estel Blay participa en una campanya de vols parabòlics a l'Aeroport de Sabadell

Calaf renova la gespa i millora l’accessibilitat de la piscina municipal

Calaf renova la gespa i millora l’accessibilitat de la piscina municipal

Solsona homenatja la gent gran amb una vintena d’activitats durant la darrera setmana de maig

Solsona homenatja la gent gran amb una vintena d’activitats durant la darrera setmana de maig
Tracking Pixel Contents