Santa Margarida de Montbui premia el talent literari en el Concurs de Contes “Castell de La Tossa”
La 17a edició del certamen reconeix obres de participants de totes les edats i consolida el seu paper com a espai de foment de la lectura i l’escriptura al municipi
Ruben Costa
La sala petita de Mont-Àgora va acollir dimecres passat l’acte de lliurament de premis del Concurs de Contes “Castell de La Tossa”, una iniciativa cultural ja consolidada a Santa Margarida de Montbui que promou la creativitat literària entre participants de diferents generacions.
En la categoria general, el primer premi va ser per al relat “Para Ángel”, de Rafael Moya. El segon guardó va recaure en “La carta que mai va arribar”, de Kilian Tomàs, mentre que Pilar Morcillo va obtenir el tercer premi amb l’obra “Quince de enero”.
Pel que fa a la categoria juvenil, Eneko Rosso va aconseguir el primer premi amb el conte “La Perla”. El segon premi d’aquesta categoria va quedar desert. En les categories infantils, Ariadna Rivero va ser distingida amb el primer premi d’Infantil 2 gràcies al relat “L’arbre dels records”. En Infantil 1, la guanyadora va ser Berta Paino amb l’obra “Vull ser bibliotecària”.
El jurat d’aquesta edició va estar integrat per Núria Rossell, directora de la Biblioteca Mont-Àgora; Èrika Mancebo, tècnica de Cultura de l’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui; i l’escriptora Mª Àngels Pineda. L’acte va comptar amb la presència de l’alcalde de Santa Margarida de Montbui, Jesús Miguel Juárez, i de la regidora de Cultura, Sara Bergantiño, així com de representants de la Biblioteca Mont-Àgora i de l’àrea de Cultura, encarregats de lliurar els premis als guanyadors.
Durant la cerimònia també es van fer lectures parcials de les obres premiades, un moment que va permetre posar en valor la qualitat literària de les 39 propostes presentades enguany. Des de l’organització es va destacar la importància del concurs com a eina de foment de la lectura, l’escriptura i la participació cultural dins del municipi.
