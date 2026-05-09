La botiga de roba Maori tanca a Igualada amb una festa de comiat: "Penso que si celebres tot el que obres, també ho has de fer amb tot el que tanques"

La tiktoker Èlia Ferrer abaixarà la persiana del negoci aquest dissabte, després d'haver compartit el procés de liquidació a través de les xarxes socials

L'Èlia a l'interior de la botiga Maori / Instagram @elia1975tiktok

Alba Díaz

Igualada

La botiga de moda Maori abaixarà definitivament la persiana del carrer Argent 29 d'Igualada aquest dissabte. Abans de tancar aquest capítol, la tiktoker Èlia Ferrer (@elia1975)- propietària del negoci- ha fet una crida per celebrar "una petita festa de clausura".

La creadora de contingut fa mesos que anunciava als més de 36 mil seguidors que té a TikTok; i 20 mil a Instagram, que es trobava en procés de liquidació perquè el seu projecte de negoci arribava a la seva fi. Aquest dia ja és aquí: "el dia 9 de maig de 17 a 20 hores us espero per brindar per un final i un nou començament d'una nova etapa" comparteix en la darrera publicació a TikTok.

Al vídeo, l'Èlia explica què l'ha dut a tancar el seu local. Un canvi de vida. De pas. De projecte. El volum de negoci era insuficient. Les vendes havien caigut i, malgrat utilitzar les xarxes socials com aparador dels seus productes, la situació era insostenible. Ara treballa per una empresa austriaca de cosmètica i suplementació vegana amb trenta anys d'experiència fent el que li agrada: "socialitzar, estar amb gent i vendre", relata.

Lluny de viure el tancament amb tristesa, Ferrer reivindica la importància de donar valor a totes les etapes: “Penso que si celebres tot el que obres també has de celebrar tot el que tanques”. En aquest sentit, també comparteix una reflexió personal sobre els canvis: “Per què els canvis ens fan por? És més còmode quedar-nos on som?”. Admet que és una pregunta que s’ha fet moltes vegades, però defensa que arriscar és imprescindible: “Al cap i a la fi, si no risques, no pisques”. Per això anima tothom a provar, intentar-ho i no tenir por de començar de nou.

“ Tinc ganes i estic molt contenta de fer aquest canvi”, assegura. Tot i el tancament de la botiga física, Ferrer continuarà activa a les xarxes socials, on publica contingut de receptes, bellesa i lifestyle, mantenint el vincle amb la seva comunitat digital.

