El Rec.0 tanca l’edició de primavera amb una estimació de 90.000 assistents
La pluja de dissabte a la tarda va fer reduir l’afluència i les vendes de l’última jornada, però el primer dia del festival va registrar la millor jornada de facturació
Regió7
Aquest dissabte al vespre ha tancat portes una nova edició del Rec.0, que del 6 al 9 de maig ha tornat a transformar el barri del Rec d’Igualada en un gran circuit de moda, cultura, gastronomia i patrimoni industrial. El festival ha tancat la seva 30a edició amb un balanç molt positiu, i a l’espera de les xifres definitives s’estima que haurà tingut una assistència de 90.000 persones.
L’edició d’aquesta primavera va arrencar amb un dimecres assolellat que va registrar la millor jornada de vendes, arribant fins i tot a superar les vendes del primer dia de l’edició de maig de 2025. Pel que fa a dijous i divendres, l’afluència de públic va ser l’habitual, mentre que l’última jornada, dissabte, la pluja va obligar a reubicar o cancel·lar alguns actes i va reduir l’afluència respecte del que és habitual en un dissabte de Rec.0. Malgrat això, l’organització destaca que el conjunt del festival ha mantingut un molt bon ritme de visitants i de vendes, especialment gràcies a l’excel·lent arrencada de dimecres.
L’organització calcula que durant els quatre dies han passat pel barri del Rec unes 90.000 persones. Aquesta estimació s’ha fet a partir de diferents indicadors, com les dades de vendes, l’aforament dels aparcaments habilitats per al festival i els comptadors de persones instal·lats en punts de venda puntuals del circuit. Aquesta xifra demostra la capacitat d’atracció del Rec.0 com a gran aparador de la moda catalana i la fidelitat d’un públic que continua responent a una proposta que combina compres, experiència urbana, patrimoni industrial, cultura i gastronomia.
Durant quatre dies, més d’un centenar de marques de moda han ocupat antigues fàbriques i adoberies del barri del Rec, reconvertides temporalment en pop-up stores. El festival ha tornat a reunir grans marques, firmes consolidades, dissenyadors independents i projectes emergents, amb una forta presència de moda catalana, que representava al voltant del 80% de les firmes presents al circuit.
Talent creatiu, artesanal i de disseny
Una de les grans novetats d’aquesta primavera ha estat 080_La Galeria, el nou espai impulsat pel REC.0 i 080 Barcelona Fashion per posar en valor el talent creatiu, artesanal i de disseny de Catalunya. Ubicat a l’antiga adoberia de Cal Mateu l’espai ha reunit, en aquesta prova pilot, creadors de roba, complements, objectes, mobles i artesania contemporània, i ha reforçat la voluntat del festival d’anar més enllà de la venda especial de moda.
Aquesta 30a edició també ha mantingut espais que ja formen part de l’ADN del festival, com el Rec Imperdible, dedicat a la moda sostenible, local i amb valors de circularitat; la pop-up La Pell del Rec, amb artesans i marques vinculades a la pell de qualitat del barri, i el Petit Rec, l’espai familiar i de marques infantils situat als Horts del Pau.
El Mercat d’Intercanvi, organitzat amb el suport de l’Agència de Residus de Catalunya i Moda re-, ha tornat a ser un èxit, igualant la xifra de 10.000 peces intercanviades en només dos dies. D’altra banda, ha cridat molt l’atenció dels visitants l’espai Rec Repara, on una cosidora professional feia arranjaments a la roba que li portaven els usuaris amb l’objectiu d’allargar-ne la vida útil i reduir així el residu tèxtil.
En el marc del compromís del festival amb la circularitat i la reducció del residu tèxtil, l’Agència de Residus de Catalunya i Rec.0 han lliurat també el premi al millor disseny de moda sostenible, adreçat a estudiants d’escoles de disseny i moda de Catalunya. El guardó d’aquesta edició ha estat per a Laia Badia Pubill, de LCI Barcelona, pel projecte “Caducifolium (Lourdes)”, una proposta elaborada a partir de biomaterials amb base d’aigua, gelatina i glicerina, tenyits amb pigments naturals. El disseny planteja una crítica a la indústria tèxtil convencional i proposa una moda cíclica i sostenible, amb peces biodegradables que poden transformar-se o retornar a la natura.
Més enllà de les compres, el Rec.0 ha tornat a oferir una àmplia programació cultural gratuïta amb concerts, sessions de DJ, dansa urbana, presentacions, tallers, visites guiades, activitats familiars i propostes participatives repartides per diferents espais del circuit. La cultura ha tornat a ser un dels elements que reforcen el caràcter obert i experiencial del festival i que conviden el públic a viure el barri més enllà de les botigues.
La gastronomia també ha estat un dels grans atractius de l’edició, amb una oferta de cuina de carrer formada per 30 food trucks i 7 pop-up restaurants repartits en diferents zones gastronòmiques. La proposta ha permès esmorzar, dinar, berenar i sopar dins del mateix circuit, amb opcions diverses de cuines del món, producte fresc i de proximitat, plats vegetarians i sense gluten, i noves propostes gastronòmiques.
