Aquesta serà l’agenda d’actes per commemorar el dia internacional contra LGTBIfòbia presentada per la Conca d’Òdena
La Mancomunitat de la Conca d’Òdenapresenta les diverses propostes reivindicatives i divulgatives contra la LGTBIfòbia que es duran a terme durant en el mes de maig
Regió7
La Conca d'Òdena commemora el 17 de maig, dia internacional contra la LGTBIfòbia, amb una agenda plena d'actes i activitats que es duran a terme durant tot el mes. El programa inclou diverses propostes reivindicatives i divulgatives sota el lema “#transformalamirada” i busca sensibilitzar, prevenir i trencar estereotips i prejudicis envers les identitats no normatives i les orientacions sexuals diverses.
L’Agenda d’Actes del 17M, coordinada per la Mancomunitat de la Conca d’Òdena, compta amb el suport de la Diputació de Barcelona, el “Pacto de Estado contra la Violencia de Género” i el Departament d’Igualtat i Feminisme de la Generalitat de Catalunya. Les activitats són organitzades per la Mancomunitat i les regidories d’Igualtat dels ajuntaments de la MICOD, amb la col·laboració d’altres administracions com el Consell Comarcal de l’Anoia, els Serveis d’Atenció Integral al col·lectiu LGTBIQA+ de l’Ajuntament d’Igualada i també del Consell, o la Diputació de Barcelona, i entitats del territori.
Les regidores d'Igualtat dels set municipis de la Conca d'Òdena han sigut les encarregades de presentar l'agenda. Entre les activitats que es realitzaran, es troba el taller de creació de rap “Beating the Match” a Vilanova del Camí i la jornada “Claus per garantir drets i combatre l'LGBTI-fòbia als ens locals”, impulsada per la Diputació de Barcelona.
També Inclou la lectura del manifest contra la LGTBIQA+fòbia i la representació teatral “La jaula de las locas” a Vilanova del Camí. Així com el punt lila en el marc de la Festa de Sant Isidre a Jorba, i la projecció i debat del documental “Si moro, serà de gust” a l’Ateneu Cinema d’Igualada, promoguda pel Consell Comarcal de l’Anoia i amb el suport dels Serveis SAI, l’entitat Orgull Anoia i Amnistia Internacional; entre altres més que es poden veure al programa disponible a través del web: www.micod.cat.
