Fira Igualada celebra el seu 75è aniversari amb l'acte central presentat per Mari Pau Huguet
L'acte central de Fira Igualada, que tindrà lloc al Teatre Municipal de l'Ateneu Igualadí, vol retre homenatge a totes les persones que han format part de l'entitat
Regió7
L'esdeveniment Fira Igualada celebra enguany el seu 75è aniversari. La commemoració d'aquesta fita es realitzarà amb l'acte central el dijous 4 de juny a les 19 h al Teatre Municipal de l'Ateneu Igualadí. La periodista Mari Pau Huguet serà l'encarregada de presentar l'acte que vol retre homenatge a totes les persones que han format part de l'entitat.
Huguet conduirà el públic a través d’una retrospectiva històrica amb moments emotius i algunes sorpreses. El programa inclourà una taula rodona amb expositors de diverses fires, com la Fira de Reis, FirAnoia, la Fira d’Antiguitats, la Fira d’Artesania, l’Automercat i el Tasta’m, que valoraran el factor humà de les fires actuals explicant diverses anècdotes viscudes al llarg dels anys.
A més, es retrà homenatge als hereus i pubilles —una figura emblemàtica de la història de l’entitat vinculada a la Fira de Setembre o FirAnoia— així com als diferents membres de les diferents juntes de Fira Igualada.
Però això no és tot, perquè la vetllada també comptarà amb diverses actuacions artístiques com la creació en directe d’una obra a càrrec de l’artista gràfica Laia Solé, així com la proposta de dansa de l’Aula Escola de Dansa.
L'acte central vol posar en relleu els protagonistes que han fet possible que, durant 75 anys, Fira Igualada hagi estat un dels motors econòmics de la ciutat i la comarca i hagi arribat a situar Igualada en el mapa internacional.
L'entrada és gratuïta, però val fer reserva prèvia a través del formulari habilitat a la pàgina web firaigualada.org.
Què és Fira Igualada?
Fira Igualada és una entitat sense ànim de lucre que va néixer l’any 1951 per dinamitzar l’activitat firal i comercial de la ciutat d’Igualada. Amb el pas dels anys ha esdevingut un dels referents de la ciutat i la comarca. Actualment, organitza o coorganitza una vintena d’activitats i 9 fires anuals – Fira de Reis, Mercat d’Antiguitats, Fira d’Artesania, Automercat, Wellness, Tasta’m, FirAnoia, Fira Verd Urbà i Fira de l’Ensenyament-, i és un dels eixos principals del teixit econòmic i social de la comarca.
