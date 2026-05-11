Igualada acollirà la propera Jornada d’Associacions Comercials de Catalunya
La trobada reunirà associacions comercials d’arreu del país per analitzar els reptes i el futur del comerç de proximitat
Ruben Costa
Igualada acullirà la propera Jornada d’Associacions Comercials de Catalunya, una trobada que reunirà representants de les principals entitats del sector d’arreu del territori amb l’objectiu de compartir experiències i debatre sobre els reptes del comerç de proximitat. L’anunci s’ha fet durant la visita del conseller d’Empresa i Treball, Miquel Sàmper, a la capital de l’Anoia.
El conseller ha destacat el paper d’Igualada com a model de dinamització comercial, subratllant que la ciutat “ha estat capaç de generar un ecosistema d’excel·lència entorn de la seva història industrial”. En aquest sentit, ha remarcat la importància d’apostar per iniciatives que reforcin el comerç local i la seva connexió amb el territori. Per la seva banda, l’alcalde d’Igualada, Marc Castells, acompanyat per representants de les entitats comercials i socioeconòmiques locals, ha agraït la designació de la ciutat com a seu de la jornada i ha defensat el model igualadí com “un autèntic centre comercial a cel obert que actua com a pol d’atracció per a la comarca i el país”.
Durant la visita institucional, la comitiva ha recorregut el barri del Rec, coincidint amb la celebració del Rec.0, i ha conegut també l’espai Made.igd, que agrupa els comerciants de la ciutat en el marc d’aquest esdeveniment comercial. Segons el conseller, el comerç “fa ciutat, construeix vincles i genera comunitat”. Amb aquesta designació, Igualada reforça el seu posicionament com a referent en el comerç de proximitat i en la dinamització del teixit econòmic local, a l’espera d’una trobada que reunirà agents comercials d’arreu de Catalunya aquesta propera tardor.
