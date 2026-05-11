Igualada estrena la nova pista poliesportiva coberta de l’escola Ramon Castelltort en el marc de la festa esportiva del centre
La instal·lació, amb coberta, paviment renovat i enllumenat LED, es podrà utilitzar tot l’any i també s’obrirà al barri els caps de setmana
Ruben Costa
L’Escola Ramon Castelltort d’Igualada ha celebrat aquest dissabte la seva festa esportiva, que ha coincidit amb la inauguració oficial de la nova pista poliesportiva coberta del centre. L’acte ha servit per presentar una instal·lació que l’Ajuntament defineix com un espai educatiu, esportiu i també obert a la ciutat.
L’alcalde d’Igualada, Marc Castells, ha destacat que la nova pista no és només una millora per a l’escola, sinó un “espai polivalent per a la ciutat” que podrà acollir activitats com xerrades, presentacions o actes comunitaris. A més, en el marc del projecte de "Patis Oberts", l’espai es posarà a disposició dels veïns i veïnes durant els caps de setmana. La nova infraestructura compta amb una coberta de 10 metres d’alçada que permet l’ús de la pista durant tot l’any, protegint-la de la pluja i generant ombra a l’estiu. Segons ha explicat la direcció del centre, l’espai ja s’ha estrenat amb activitats com els jocs florals, que han permès comprovar-ne el funcionament com a espai polivalent.
La pista disposa d’un paviment amb resines d’última generació i d’un sistema d’enllumenat LED, una actuació que permetrà un estalvi energètic estimat de 6.000 kW anuals i reforça l’aposta per la sostenibilitat del projecte. Una de les novetats destacades és l’acord amb l’Igualada Hoquei Club, que utilitzarà la instal·lació per als seus entrenaments. En aquest sentit, l’alcalde ha remarcat que “l’esport és cohesió i treball en equip”, i ha defensat el vincle entre l’esport escolar i l’esport d’elit com a eina de transmissió de valors.
La inversió, finançada amb una aportació de 432.000 euros de la Diputació de Barcelona, s’emmarca en un conjunt d’actuacions recents al centre. En els darrers anys s’han renovat les cobertes amb fons Next Generation, s’ha modernitzat la cuina, s’ha construït una nova escala d’emergència i s’ha transformat el pati en un refugi climàtic amb arbres, jardins verticals i una pèrgola.
