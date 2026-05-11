Igualada inaugura el nou tram de l’Anella Verda entre Vallbona i Valldaura amb més de 450 participants
El nou itinerari connecta espais verds i reforça la mobilitat sostenible i els recorreguts saludables a la ciutat
Ruben Costa
L’Anella Verda d’Igualada continua creixent amb la incorporació d’un nou tram que uneix els parcs de Vallbona i Valldaura. La inauguració s’ha celebrat aquest diumenge amb una jornada festiva que ha reunit més de 450 persones, en una matinal marcada pel bon temps i la participació familiar.
El nou itinerari es considera una peça estratègica per a la mobilitat sostenible de la ciutat, ja que connecta els barris de Set Camins i Fàtima i enllaça diversos espais verds com els parcs de Vallbona i Valldaura. El recorregut, finançat a través d’una subvenció de la Diputació de Barcelona a la Mancomunitat de la Conca d’Òdena, permet també ampliar la connexió fins al parc de l’Estació Vella.
L’alcalde d’Igualada, Marc Castells, ha valorat positivament la resposta ciutadana i ha destacat que es tracta d’un espai pensat per “caminar-hi i fer salut en un entorn privilegiat”. En aquest sentit, ha subratllat que el nou tram contribueix a integrar la natura dins la trama urbana i a avançar cap a una ciutat més saludable i amable. La jornada inaugural ha començat amb una caminada popular per estrenar el recorregut i ha inclòs diverses activitats familiars, com tallers de personalització de bosses de roba, elaboració de braçalets i la creació de “bombes” de llavors per fomentar la biodiversitat. També s’ha celebrat un esmorzar popular i un sorteig entre els participants, que ha tingut com a guanyadora Marta Català.
