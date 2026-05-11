Lluc Maduell Quartet presenta el seu darrer àlbum a la Capella del Roser de Sant Martí de Sesgueioles
El concert obre la segona edició del cicle “Ressons del Roser” amb l'àlbum "Vida" el 17 de maig
Ruben Costa
L’Ajuntament de Sant Martí de Sesgueioles impulsa la segona edició del cicle “Ressons del Roser”, que arrencarà amb la presentació de l’àlbum "Vida" de Lluc Maduell Quartet. L’actuació se celebrarà el dissabte 17 de maig a les 11.00 hores a la Capella del Roser. El projecte "Vida" és una proposta musical que reivindica les ganes de viure, la llibertat i la connexió amb allò essencial. El quartet liderat per Lluc Maduell Soler combina en aquest treball la música d’arrel amb el jazz i les influències pop, creant un univers sonor personal i ple de sensibilitat.
Maduell és guitarrista, compositor, productor i docent, compta amb una trajectòria vinculada a diversos estils musicals, des del jazz i la música tradicional catalana fins al rock i la música barroca. Format en centres com Zeleste, el Taller de Músics i l’Aula de Música Tradicional, ha participat en nombrosos projectes i ha publicat diversos treballs discogràfics. La Capella del Roser, espai del segle XVII i inclòs a l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya, acull aquesta programació cultural de petit format, destacada pel seu valor històric i la seva acústica singular.
El cicle “Ressons del Roser” continuarà al llarg de l’any amb una programació estable de conferències, concerts i activitats divulgatives, amb propostes que aborden disciplines com la filosofia, la neurociència, la música i la creació artística, consolidant l’espai com a punt de trobada cultural al municipi.
