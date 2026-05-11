El Parc Agrari de la Conca d’Òdena posa en marxa les proves a l’obrador compartit La Caldera
El nou espai de transformació agroalimentària de Jorba obre període de proves per a productors locals i s’inaugurarà el 5 de juny amb portes obertes i tastets
Ruben Costa
El Parc Agrari de la Conca d’Òdena (PACO) ha iniciat el període de proves de funcionament de La Caldera, el seu nou obrador compartit situat a Jorba. Aquest espai està pensat per a productors i elaboradors que vulguin desenvolupar o professionalitzar projectes agroalimentaris i transformar les seves matèries primeres en productes d’alt valor afegit.
Durant aquesta fase inicial, el PACO ha habilitat una tarifa especial de proves de sis mesos que permet als nous usuaris familiaritzar-se amb les instal·lacions, la maquinària i els protocols de treball. Aquest permís, però, no permet la comercialització dels productes, ja que l’objectiu és formatiu i d’adaptació a l’espai. Els usuaris també compten amb el suport de tècnics especialitzats que els acompanyen en el procés.
L’obrador La Caldera disposa de 120 m² equipats amb maquinària professional i està dividit en dues àrees: una destinada a la transformació de vegetals i fruites, i una altra centrada en productes làctics com formatges o derivats. L’espai permet elaborar productes com cremes de verdures, iogurts, conserves o mató amb garanties de seguretat alimentària i qualitat. Alguns productors ja han començat a utilitzar l’equipament. És el cas de Sònia Torra, del Molí d’Oli Can Gibert, que destaca que l’obrador li permet “millorar els productes i explorar noves línies de negoci”, així com estabilitzar la producció gràcies a la tecnologia disponible. També Carlota Cuadras, d’Horta Sempreviva, subratlla que La Caldera facilita l’accés a un espai professional sense grans inversions inicials, amb maquinària i utensilis industrials homologats.
Per poder utilitzar l’obrador, els productors han de disposar de formació en higiene i seguretat alimentària i acreditar coneixements específics sobre la maquinària de cada espai. La inauguració oficial de La Caldera tindrà lloc el divendres 5 de juny a les 19:00 hores en un acte obert a la ciutadania, que inclourà visites guiades i tastos de productes elaborats al mateix obrador.
- Sor Lucía Caram: “Vaig preguntar si Lleó XIV podia beneir les nostres ambulàncies per a Ucraïna i em van respondre que sí en menys de 24 hores”
- Carme Noguera, la dona més gran de l'Estat, a Manresa: 'El que més m'agradava era anar amb les meves companyes a fer una cerveseta i fumar-nos unes cigarretes
- La històrica discoteca Menfis tancarà després de 47 anys
- Així ha estat l'actuació sorpresa de Rosalía a Sevilla: set minuts de 'Lux' en un escenari flotant al mig del Guadalquivir i focs artificials
- La valenciana a bord del vaixell de l’hantavirus trenca el seu silenci: 'Jo em trobo bé, ens estem cuidant els uns als altres
- Enxampen un menor al volant en un control a Sant Salvador de Guardiola
- Un poble del Pirineu català crea un 'coworking' per atraure nous veïns i frenar el despoblament
- Va trucar el Boadella a casa i va dir que tenia una obra que volia fer a Manresa perquè a Barcelona la prohibirien