Igualada celebrarà una nova edició del Mercat de Cooperatives Escolars
Prop de 350 alumnes de primària participen en la quinzena edició del projecte Cultura Emprenedora a l’Escola
Ruben Costa
El pròxim 16 de maig, la plaça de Cal Font acollirà una nova edició del Mercat de Cooperatives Escolars, una iniciativa que posa punt final al projecte Cultura Emprenedora a l’Escola (CuEmE), que arriba a la seva quinzena edició a Igualada.
En aquesta edició hi participen al voltant de 350 alumnes de 5è de primària de diferents centres educatius de la ciutat, que durant tot el curs han treballat en la creació i gestió de cooperatives escolars amb l’objectiu de fomentar competències emprenedores, el treball en equip i la responsabilitat social. Després de mesos de treball, els alumnes presentaran i vendran els productes elaborats per les seves cooperatives en el mercat, que començarà a les 17:00 hores. Prèviament, cada cooperativa ha presentat el seu projecte davant l’Ajuntament en una trobada celebrada a l’Espai Cívic Centre, on també han compartit les dificultats i aprenentatges del procés i han explicat a quines entitats solidàries destinaran part dels beneficis obtinguts.
En total, aquest any s’han constituït 15 cooperatives escolars: DM Cooperative i CerCooperativa DM de l’escola Dolors Martí; Cooperamón, Aixequem el món i Coop4Good de l’Escola Pia; Black to Green i Fil i Forma de l’Acadèmia Igualada; EVI de l’escola Emili Vallès; Better Work i Ok Maristes Crafters de Maristes Igualada; RC Crea i Monart de l’Escola Ramon Castelltort; Energicoop de les Escolàpies Igualada; i Monalcoshop i MonVets del col·legi Monalco.
