Jordi Cuadras reclama un Rec “ple de vida” per impulsar habitatge i transformar el barri industrial d’Igualada
El PSC proposa un nou planejament urbanístic per convertir el Rec en un espai mixt amb habitatge, comerç i activitat econòmica
Ruben Costa
El cap de l’oposició a l’Ajuntament d’Igualada i portaveu del grup municipal del PSC (Igualada Som-hi), Jordi Cuadras, ha reclamat convertir el barri del Rec en un espai “ple de vida” que contribueixi a donar resposta al problema de l’habitatge a la ciutat. La proposta arriba després de la celebració de la setmana del Rec Stores i posa el focus en la necessitat de repensar l’ús d’aquest àmbit industrial.
Cuadras denuncia que, després de 16 anys de govern de Junts, “no s’ha afrontat el problema de l’habitatge ni s’ha fet res perquè el Rec s’ompli de vida”, i considera que la ciutat manté “una tercera part del seu sòl urbà desaprofitat i sense projecte de futur”. Acompanyat de l’arquitecte igualadí Salvador Pelfort, el dirigent socialista defensa la necessitat d’una transformació urbanística profunda del barri. Segons Pelfort, el Rec ha de deixar de ser “el passat d’Igualada” per convertir-se en “present i futur de la ciutat”. L’arquitecte aposta per modificar el planejament urbanístic actual per permetre nous usos més enllà de l’industrial, i destaca les potencialitats de la zona per la seva orientació, llum i configuració, que la fan apta per acollir un model de barri amb alta qualitat urbana.
En aquest sentit, Cuadras planteja la possibilitat d’incorporar habitatge, comerç, tallers creatius, restauració i activitat econòmica al Rec, i es pregunta “quin munt d’oportunitats guanyaríem si al Rec hi hagués ciutat”. El PSC defensa que una planificació adequada permetria transformar espais industrials en desús en noves oportunitats residencials i econòmiques. El grup socialista posa com a referència processos de transformació urbana com els de Bilbao o el barri del Poblenou a Barcelona, on la reconversió d’antigues zones industrials ha permès generar nous espais d’habitatge i activitat. En aquest sentit, considera que Igualada hauria d’apostar per un model similar per revitalitzar el Rec i integrar-lo plenament a la ciutat.
- Quatre agents ferits i quatre detinguts després d'una persecució a Manresa
- Sor Lucía Caram: “Vaig preguntar si Lleó XIV podia beneir les nostres ambulàncies per a Ucraïna i em van respondre que sí en menys de 24 hores”
- El Carles de les llums tanca després de mig segle fent el barri de la carretera de Santpedor, de Manresa, més lluminós
- Carme Noguera, la dona més gran de l'Estat, a Manresa: 'El que més m'agradava era anar amb les meves companyes a fer una cerveseta i fumar-nos unes cigarretes
- Va trucar el Boadella a casa i va dir que tenia una obra que volia fer a Manresa perquè a Barcelona la prohibirien
- La valenciana a bord del vaixell de l’hantavirus trenca el seu silenci: 'Jo em trobo bé, ens estem cuidant els uns als altres
- Un arbre de grans dimensions cau sobre un cotxe al carrer Carrasco i Formiguera de Manresa
- Un surienc converteix un carrer del Poble Vell en un petit museu de relíquies a l’aire lliure