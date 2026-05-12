Núria Parlon, davant l'amenaça d'incendis cada vegada més potents: "Els focs del futur poden superar la capacitat humana d'extinció"
Els consellers d'Interior i d'Agricultura creuen absolutamnet necessària una política transversal per a prevenir incendis, més enllà de dotar-se de més material
A la presentació de la nova estratègia de gestió forestal de la Generalitat, publicada ahir per Regió7, els dos consellers presents, la d'Interior, Núria Parlon i el d'Agricultura, Òscar Ordeig, van ser contundents. La titular d’Interior assegura que «cal abordar la prevenció d’incendis des d’una perspectiva integral davant d’escenaris que poden superar la capacitat d’extinció humana». El seu company de Govern a Agricultura admetia que «el territori no està prou ben preparat pel nou context climàtic que estem vivint i pels megaincendis. Els tècnics i els bombers ens van dir que per evitar grans incendis cal actuar de manera urgent i prioritària».
Per a la consellera d’Interior, «cal abordar la prevenció d'incendis des d'una perspectiva diferent a exclusivament dotar-nos de més recursos», i per això «és tan important tenir aquestes franges de protecció a la població que permetin en primera instància protegir les persones».
Per la seva banda, el conseller d'Agricultura dona molta importància a la feina que han de fer els Ajuntaments. «Els eixos de confinament són molt importants, però crec que un tema urgent, i envio un missatge a tots els Ajuntaments del país, és que cal tenir plans de prevenció d’incendis». En la part més econòmica, el conseller Ordeig es referia al pla de suport a la ramaderia extensiva que ja té en marxa el Govern, més que res perquè «si s’acaba la ramaderia extensiva, tindrem un greu problema». Però reconeix que no és senzill tornar a convèncer un col·lectiu que justament està plegant des de fa un temps. «En el boví anem bé en extensiu, però en oví-cabrum hem de fer molta feina, perquè hem perdut una part important dels ramats. Tenim ajudes i la previsió és d'augmentar-les, sobretot compensant els serveis ecosistèmics que fan els ramats, especialment d'oví-cabrum, en prevenció d'incendis, però també en altres serveis ecosistèmics», deia Ordeig.
