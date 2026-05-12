La presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret: "És un repte preservar i conservar els entorns de comerç local"
El mercat Municipal de Sant Hilari de Vilanova del camí rep la visita de la presidenta de la diputació de Barcelona
“Des de l’àrea de comerç de la Diputació de Barcelona estem treballant intensament perquè els mercats municipals es mantinguin vius. És un repte preservar i conservar aquests entorns de comerç local” comentava la presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, en la visita al reformat mercat de Sant Hilari de Vilanova del Camí.
L'alcaldessa de Vilanova del Camí, Noemí Trucharte, ha acompanyat avui 12 de maig, a la presidenta de la Diputació de Barcelona a veure les noves instal·lacions i novetats de les parades del mercat de Sant Hilari.
La Diputació de Barcelona va fer una aportació de gairebé un milió d'euros per tal d'oferir una reforma integral al mercat. Després de la seva reobertura, amb un espai central obert i flexible, es planteja com un punt de trobada per a la ciutadania, capaç d'acollir activitats i generar vida comunitària.
La visita ha estat marcada pel reconeixement de la continuïtat d'espais com aquest. Lluïsa Moret declarava que “és un espai magnífic, amb llum natural i que genera llocs d’ocupació i dinamisme a la ciutat”. Al que Tucharte afegia "volem crear un eix comercial al voltant del mercat i que sigui un pol d’atracció, no només gastronòmic, sinó de cultura, oportunitats; que els veïns i veïnes puguin gaudir de l’espai”.
Les novetats que s'ofereixen en les instal·lacions actuals no són poques. La presidenta ha pogut veure com gran part dels 11 comerços del mercat de Sant Hilari compten amb una sortida a l'exterior que els permet no haver de dependre únicament dels horaris de l'espai comú.
Una altra novetat que explicava l'alcaldessa és la flexibilitat que ara tenen els ciutadans i ciutadanes del municipi per poder demanar productes de les parades pel mòbil. Un cop està feta la comanda, es conserven en una espècie de "caixa" que hi ha fora de l'establiment fins que el comprador els pugui anar a buscar, estigui la parada tancada o no.
Moret ho definia com a "un dels dos reptes importants que té un mercat per continuar viu" i continuava narrant que "moltes vegades els nostres horaris són incompatibles amb els horaris del mercat. Aleshores que l'espai també ofereixi l’opció que els productes puguin estar guardats fins que nosaltres puguem anar a recollir-los és meravellós. Farà que els mercats puguin continuar vius, ja que no depenen exclusivament de l’horari comercial”.
Altrament, explicava que també és fonamental tenir en compte si hi haurà un ratlleu "és fonamental el ratlleu generacional, i per això fem formació per a gent jove que vol optar a aquesta oportunitat laboral de cara al futur".
La visita ha acabat amb els agraïments de tothom que ha fet possible el projecte de renovació. “La Diputació de Barcelona, que té l’objectiu d’estar al servei dels 311 municipis de la demarcació de Barcelona, seguirà acompanyant i dotant de recursos perquè es pugui seguir transformant i implementant polítiques de serveis públics” deia la presidenta.
