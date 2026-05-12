Tres nous agents per a la Policia Local d'Igualada

L'alcalde d'Igualada i la regidora de Governació van rebre els nous policies a l'Ajuntament

L'alcalde i la regidora d'Igualada, amb els comandaments de la Policia Local i els tres nous agents / Ajuntament d'Igualada

Eduard Font Badia

Manresa

La Policia Local d’Igualada ha incorporat, des de mitjans d’abril, tres nous agents a la plantilla amb la voluntat de seguir apostant per un servei de proximitat i amb contacte constant amb la ciutadania.

Marc Castells, alcalde d’Igualada i Carlota Carner, regidora de Governació de l’Ajuntament, van rebre aquest dilluns als nous agents a l’Ajuntament per tal de poder-los conèixer, conversar amb ells i repassar la seva trajectòria. Castells va realçar i agrair la voluntat d’aquests nous agents de “treballar per la ciutat" i els va encoratjar a ser "propers i empàtics amb la ciutadania i a ser, també, conscients de la responsabilitat que adquireixen amb aquesta nova tasca”.

La incorporació de nous agents facilita incrementar la proximitat del cos i els patrullatges a peu per diferents zones i barris de la ciutat, alhora que es rejoveneix la plantilla.

