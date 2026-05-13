Igualada celebrarà una nova edició de la Fira de les Sevillanes del 15 al 24 de maig
La zona firal del Parc Central acollirà actuacions de flamenc, sevillanes i música en directe amb la participació d’entitats de la comarca d'Anoia
Ruben Costa
La zona firal del Parc Central d’Igualada, a tocar de Can Busqué, acollirà del 15 al 24 de maig una nova edició de la Fira de les Sevillanes, una proposta cultural i festiva dedicada a la música, el ball i la gastronomia andalusa. L’esdeveniment compta amb la col·laboració dels ajuntaments d’Igualada i Vilanova del Camí, així com de la Casa d’Andalusia de l’Anoia.
La programació concentrarà les activitats principals durant els caps de setmana, amb actuacions musicals, exhibicions de ball i propostes vinculades a la cultura andalusa. Entre els actes destacats hi haurà l’espectacle de rumbes i flamenc de Joanet i els “ajuntaos”, previst per al dissabte 16 de maig. L’endemà, diumenge 17, la fira continuarà amb les actuacions del “Grupo Playback 60” de la UCE Anoia i del cor rociero “La Luz de la Candela”. El divendres 22 de maig serà el torn dels grups de ball del Centre Cívic de Fàtima i del cor “Rocieros del Camino” de Vilanova del Camí.
La jornada del dissabte 23 de maig estarà dedicada especialment a les sevillanes i les castanyoles amb la participació dels grups de la Casa d’Andalusia, i culminarà amb l’espectacle de Karmen García i Paco Jara. La cloenda arribarà diumenge 24 de maig amb les actuacions de “Suncai” i “Nanai”, vinculades a l’espai “Artístic” de Vilanova del Camí.
