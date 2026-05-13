Igualada celebrarà una nova edició de la Fira de les Sevillanes del 15 al 24 de maig

La zona firal del Parc Central acollirà actuacions de flamenc, sevillanes i música en directe amb la participació d’entitats de la comarca d'Anoia

Balladora durant una actuació de sevillanes / Arxiu particular

Ruben Costa

Manresa

La zona firal del Parc Central d’Igualada, a tocar de Can Busqué, acollirà del 15 al 24 de maig una nova edició de la Fira de les Sevillanes, una proposta cultural i festiva dedicada a la música, el ball i la gastronomia andalusa. L’esdeveniment compta amb la col·laboració dels ajuntaments d’Igualada i Vilanova del Camí, així com de la Casa d’Andalusia de l’Anoia.

La programació concentrarà les activitats principals durant els caps de setmana, amb actuacions musicals, exhibicions de ball i propostes vinculades a la cultura andalusa. Entre els actes destacats hi haurà l’espectacle de rumbes i flamenc de Joanet i els “ajuntaos”, previst per al dissabte 16 de maig. L’endemà, diumenge 17, la fira continuarà amb les actuacions del “Grupo Playback 60” de la UCE Anoia i del cor rociero “La Luz de la Candela”. El divendres 22 de maig serà el torn dels grups de ball del Centre Cívic de Fàtima i del cor “Rocieros del Camino” de Vilanova del Camí.

La jornada del dissabte 23 de maig estarà dedicada especialment a les sevillanes i les castanyoles amb la participació dels grups de la Casa d’Andalusia, i culminarà amb l’espectacle de Karmen García i Paco Jara. La cloenda arribarà diumenge 24 de maig amb les actuacions de “Suncai” i “Nanai”, vinculades a l’espai “Artístic” de Vilanova del Camí.

Montse Gomariz (Directiva i nedadora d'elit): «L'alta competició m'ha ajudat a focalitzar-me en uns objectius clars i a no donar res per perdut»

L'exprofessor del Conservatori del Liceu acusat de tocaments s'aparta de les seves funcions com a regidor d'un poble del Solsonès

El Simar Igualada s'acomiada de Les Comes aquesta temporada amb una nova victòria davant l'Alcorcón (2-0)

Parlon obre una "informació reservada" per aclarir la infiltració dels Mossos en una assemblea educativa

Els equips que han de dissenyar l'interior de la Fàbrica Nova prenen les mides de la nau

Jorba crea una borsa de cuidadores per reforçar l'atenció a la gent gran del municipi

L'empresa de productes vegetals Heura comença un any amb més ingressos que despeses

