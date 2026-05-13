Igualada destina mig milió d'euros al pla d'asfaltatges 2026
L’Ajuntament invertirà 500.000 € en la millora de vies clau com el carrer Lleida, la carretera de Manresa i l’entorn de Fàtima
Regió7
El pla d'asfaltatges 2026 d'Igualada compta amb una inversió total de 499.999,97 d'euros. L'Ajuntament d'Igualada ja ha posat a licitació el projecte que enguany té la previsió que s'asfaltin un total de 27.883,75 m2. La millora i manteniment del ferm dels vials públic de la localitat s'espera que es puguin fer a l'estiu.
Les actuacions que es realitzaran són l’asfaltatge de l’Avinguda Catalunya en el seu tram entre la Plaça de Mossèn Segura i el pont de la Riera d’Òdena. L’Avinguda de Barcelona entre el Carrer Lleida i la plaça de Mossèn Segura. El carrer de Lleida entre l’Avinguda Barcelona i el Passeig Verdaguer.
El carrer de Sant Carles s’asfaltarà en el tram entre el carrer Delícies i el carrer Joaquima de Vedruna. Pel que fa a la carretera de Manresa s’asfaltarà des de l’avinguda de Catalunya fins a l’avinguda Barcelona.
També s’actuarà en la substitució del ferm del carrer de Les Comes, en el tram comprès entre l'Avinguda Mestre Muntaner fins a l'Avinguda del Dr. Pasteur i a la rotonda del Rec, en l’entorn del carrer de Joan Abad.
Una de les actuacions importants que es realitzarà dins d’aquest pla és l’asfaltatge del pàrquing del camp de futbol de Can Masarnau, al barri de Fàtima. Es tracta d’una actuació complexa que requereix d’una primera fase d’obres amb treballs de clavegueram i d’escorrenties d’aigua.
L’actuació d’aquest any també contempla la reparació de diversos flonjalls i trams en mal estat d’algunes vies de la ciutat com son:
- El carrer de Santa Caterina on es farà la reparació de diversos flonjalls entre el carrer del Carme i el Passeig Verdaguer .
- A l’avinguda de Balmes es repararan flonjalls entre el carrer de Sant Martí de Tous i l'Avinguda Barcelona
- I al carrer dels Països Baixos es faran millores del tram entre l'Avinguda d’Europa i el carrer d'Itàlia.
