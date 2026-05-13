Igualada presenta els casals municipals d’estiu amb propostes centrades en l’esport, l’art i el lleure educatiu

Les inscripcions per a l’“Estiuet”, l’“Esportiueig” i l’“Estiuart” s’obriran el 20 de maig amb prioritat per als infants empadronats a la ciutat

Patrícia Illa, presentant la programació dels casals d'estiu / Arxiu particular

Ruben Costa

Manresa

L’Ajuntament d’Igualada ha presentat aquest dimecres la programació dels casals municipals d’estiu per al 2026, una oferta de lleure adreçada a infants i joves que combina activitats educatives, esportives i creatives. La proposta inclou tres modalitats diferenciades: “Estiuet”, “Esportiueig” i “Estiuart”. La regidora d’Infància, Patrícia Illa, ha destacat que l’objectiu és oferir alternatives diverses que ajudin a la conciliació familiar i, alhora, permetin als participants gaudir d’un estiu actiu i formatiu. Segons ha explicat, el consistori aposta per una oferta “pública, diversa i de qualitat” adaptada als diferents interessos dels infants i joves.

L’“Estiuet”, el casal més tradicional, tindrà enguany les Olimpíades com a fil conductor i estarà adreçat a infants nascuts entre el 2014 i el 2022. Les activitats es desenvoluparan durant el mes de juliol a les escoles Gabriel Castellà i Ramon Castelltort, i a finals d’agost a l’Escorxador. El casal oferirà horari de matí i tarda, amb serveis opcionals d’acollida i menjador. Pel que fa a l’“Esportiueig”, el programa es farà al Complex Esportiu de Les Comes i estarà orientat a infants i joves nascuts entre el 2012 i el 2021. La proposta combinarà activitats esportives, piscina i una sortida setmanal, amb opció de servei d’acollida i transport.

L’oferta artística arribarà amb l’“Estiuart”, impulsat per les escoles municipals La Gaspar i La Tarima. El programa inclourà activitats creatives inspirades en artistes com Niki de Saint Phalle i Yoko Ono per als més petits, així com tallers especialitzats en artesania en pell i il·lustració digital per a estudiants de secundària. Les inscripcions per a totes les activitats s’obriran el 20 de maig per als infants empadronats a Igualada i l’endemà per a la resta de participants, fins a exhaurir les places disponibles.

