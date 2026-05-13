El jurat considera culpable d'assassinat amb traïdoria l'acusat de matar i esquarterar el seu company de casa a Piera

El jurat ha votat per unanimitat i ara el cas queda vist per a sentència

L'home al banc dels acusats de la sala del jurat de l'Audiència de Barcelona / TSJC

Eduard Font Badia

Manresa

Culpable per unanimitat. El jurat popular ha declarat a l'acusat del crim i esquarterament de Piera culpable d'assassinat amb traïdoria, sense l'agreujant d'acarnissament, i amb l'atenuant d'alteració psíquica. També el considera culpable d'un delicte de profanació de cadàver.

Els 9 membres del jurat van emetre el veredicte aquest dimarts a la tarda, després que el judici s'iniciés la setmana passada amb una primera declaració de l'acusat, J.R.H.E., en la qual va admetre que va matar al seu company de pis, un xalet que tenien ocupat de la urbanització Bosc de l’Àliga a Piera, tal com va publicar Regió7 en el moment dels fets.

L'home va reconèixer que el 12 de desembre de 2022 "les veus em van començar a dir que o matava l’Alejandro, o ell em mataria a mi". Era de matinada i va ser aleshores quan va agafar un ganivet i va anar al llit on dormia la víctima, i li va donar un fort cop al cap. L’atacant es va tallar amb el ganivet, mentre l’agredit s’aixecava de cop. "Vaig començar a clavar-li el ganivet molts cops, però no es moria. Per això vaig anar a buscar un martell, i el vaig picar repetidament fins que es va morir".

A partir d’aquí, i a preguntes del seu defensor, l’acusat va admetre que va tallar la víctima en dos amb una motoserra, i va llençar les dues meitats "fora de la casa". J.R.H.E. també va demanar disculpes a la família de la víctima, dient que "va perdre el coneixement i no volia fer això".

Ara el judici queda vist per a sentència, que haurà d'emetre el tribunal sobre la decisió de culpabilitat presa pel jurat.

