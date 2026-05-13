El jurat considera culpable d'assassinat amb traïdoria l'acusat de matar i esquarterar el seu company de casa a Piera
El jurat ha votat per unanimitat i ara el cas queda vist per a sentència
Culpable per unanimitat. El jurat popular ha declarat a l'acusat del crim i esquarterament de Piera culpable d'assassinat amb traïdoria, sense l'agreujant d'acarnissament, i amb l'atenuant d'alteració psíquica. També el considera culpable d'un delicte de profanació de cadàver.
Els 9 membres del jurat van emetre el veredicte aquest dimarts a la tarda, després que el judici s'iniciés la setmana passada amb una primera declaració de l'acusat, J.R.H.E., en la qual va admetre que va matar al seu company de pis, un xalet que tenien ocupat de la urbanització Bosc de l’Àliga a Piera, tal com va publicar Regió7 en el moment dels fets.
L'home va reconèixer que el 12 de desembre de 2022 "les veus em van començar a dir que o matava l’Alejandro, o ell em mataria a mi". Era de matinada i va ser aleshores quan va agafar un ganivet i va anar al llit on dormia la víctima, i li va donar un fort cop al cap. L’atacant es va tallar amb el ganivet, mentre l’agredit s’aixecava de cop. "Vaig començar a clavar-li el ganivet molts cops, però no es moria. Per això vaig anar a buscar un martell, i el vaig picar repetidament fins que es va morir".
A partir d’aquí, i a preguntes del seu defensor, l’acusat va admetre que va tallar la víctima en dos amb una motoserra, i va llençar les dues meitats "fora de la casa". J.R.H.E. també va demanar disculpes a la família de la víctima, dient que "va perdre el coneixement i no volia fer això".
Ara el judici queda vist per a sentència, que haurà d'emetre el tribunal sobre la decisió de culpabilitat presa pel jurat.
Subscriu-te per seguir llegint
- Un pastís de 100.000 euros: l'última obra d'un pastisser d'Esparreguera que crea postres de luxe
- Troben el cos de l'home de 78 anys desaparegut aquest dilluns a Pinós
- La Generalitat nega el descompte del túnel del Cadí a un veí de Guils perquè teletreballa
- Mor als 67 anys el restaurador de Sant Fruitós de Bages Salvador Cots Salat
- Busquen un veí de Pinós de 78 anys que ahir a la nit no va tornar a casa
- La Marxa per l'educació des de Manresa amb les bicis i cotxes a 20 per hora se suma a la manifestació unitària a Barcelona
- Dinou joves detinguts a Manresa, entre ells 12 menors, per robatoris amb violència i agressions en grup
- La valenciana a bord del vaixell de l’hantavirus trenca el seu silenci: 'Jo em trobo bé, ens estem cuidant els uns als altres