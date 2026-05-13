L’Hospital d’Igualada acull una nova edició del taller de cura de la pell i maquillatge per a pacients oncològiques
El programa de la Fundació Stanpa ja ha arribat a més de 30 dones a Igualada i busca reforçar el benestar emocional durant el tractament contra el càncer
Ruben Costa
L'Hopsital Universitari d'Igualada ha acollit aquesta setmana una nova edició de taller de cura de la pell i maquillatge titulat: "Posa't guapa, et sentiràs millor". Un programa que neix de la Fundació Stanpa que dirigeix dones que viuen un procés oncològic. Àuria Perfumes i la Fundació Stanpa van fer arribar fa un any aquest taller, i durant aquest temps han celebrat tres edicions amb la participació de més de 30 dones.
En aquesta edició han participat 9 dones que han pogut compartir una estona d'autocura i suport mutu, gràcies a un taller pràctic de cura de la pell i maquillatge, provocat per esteticistes professionals de forma voluntària. La nova pràctica inclou un necesser amb diferents productes cosmètics d'alta qualitat i totalment gratuït, d'aquesta manera, les pacients se'l poden endur a casa seva per aplicar les tècniques que hagin après.
Els tractaments contra el càncer poder arribar a tenir efectes visibles en la imatge de les pacients (sequedat de la pell, pèrdua de pestanyes i les celles i alteracions en el color de la pell), i aquest taller serveix per oferir eines per mitigar aquests efectes i, sobretot, per ajudar a sentir-se millor i recuperar la autoimatge. La infermera que gestiona els casos de càncer de mama de l'Hospital Universitari d'Igualada, Assumpta Espinagosa, ha dit "aquests tallers són importants perquè van molt més enllà de l’estètica: ajuden a les pacients a sentir-se millor, recuperar confiança i compartir experiències amb altres dones que estan passant per situacions similars. Formen part d’una atenció oncològica més humana i centrada també en el benestar emocional”.
L’hospital també ha anunciat que el proper mes de juny acollirà una nova sessió online del programa “Fundación Stanpa MEN”, adreçat a homes en tractament oncològic. La formació oferirà consells sobre higiene, hidratació, afaitat, protecció solar i cura de la pell durant el procés de la malaltia. Els tallers de la Fundació Stanpa estan oberts a totes les persones en tractament oncològic a l’Hospital Universitari d’Igualada. Les persones interessades poden informar-se a través del correu electrònic posatguapa@csa.cat.
