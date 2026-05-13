El Museu de la Pell d'Igualada ofereix una semana d'activitats gratuïtes per celebrar el Dia Internacional dels Museus
La programació especial del Dia internacional dels Museus, impulsada pel Consell Internacional de Museus, omplirà el Museu de la Pell del 12 al 17 de maig
Regió7
Sota el lema d’enguany, "El futur dels museus en comunitats en canvi constant", el Museu de la Pell d'Igualada s'afegeix un any més a la celebració del Dia Internacional dels Museus (DIM). La iniciativa és impulsada pel Consell Internacional de Museus (ICOM) i ofereix una programació d'activitats gratuïtes per a tots els públics amb especial protagonisme per a l’artesania, la memòria industrial i la convivència comunitària.
La proposta tindrà lloc del 12 al 17 de maig i durant aquests dies el museu obrirà gratuïtament les portes perquè el públic pugui visitar les exposicions permanents ubicades a Cal Boyer: Univers de pell, L’ofici d’adober i Espai Aigua.
Concretament, aquest cap de setmana es podrà participar en les següents activitats:
Divendres 15 de maig: L’Auditori del Museu de la Pell acollirà la proposta "Mostra on the Road", una sessió d’audiovisuals dedicada a l’artesania i al territori, amb entrada lliure. Un cop finalitzada la projecció, tindrà lloc un diàleg obert amb artesans de l’Anoia sota el títol "Converses en viu sobre ofici, territori i futur". Hi participaran Mon Soler, artesana de la pell; Jordi Aguilera, mestre artesà rajoler; i Sílvia Guillén, escultora ceràmica. L’acte serà conduït i moderat per BBIntervencions.
Dissabte 16 de maig: Hi haurà activitats durant tot el dia. Al matí es durà a terme el taller d'artesania en cuir "Bitlleter i moneder", conduït per la mestra artesana Sandra Quílez. A la tarda les famílies podran participar en el taller creatiu "Un clauer molt animal", una activitat infantil basada en la reutilització de pells reciclades de les adoberies d’Igualada. A més d'altres com la ruta "RECorreguts PELL pel barri del Rec" i el Festival de primavera. Dia de la Família, organitzat per l’entitat igualadina Latidos Colombianos.
Diumenge 17 de maig: La programació continuarà amb la proposta "RECorreguts TÈXTIL pel barri del Rec d’Igualada", un itinerari que reivindica sobretot el passat tèxtil i industrial del barri.
Amb aquesta programació especial, el Museu de la Pell reafirma la seva voluntat de Museu Social i convertir-se en un espai viu, participatiu i connectat amb el territori.
