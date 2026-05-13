La residència Pare Vilaseca d’Igualada felicita Salvador Vilarrúbias i Bernadas pels seus 100 anys
Representants de l’Ajuntament d’Igualada, familiars i cuidadors del centre van assistir a la celebració
Regió7
La residència Pare Vilaseca d’Igualada va celebrar els 100 anys de Salvador Vilarrúbias i Bernadas, un dels residents del centre. Hi van ser presents l’alcalde d’Igualada, Marc Castells, la regidora de Barris i Civisme, Patrícia Illa, el regidor de Relacions Institucionals, Pere Camps, i la directora territorial de Drets Socials, Carme Esquirol, que van traslladar la seva felicitació al Salvador i la seva família i cuidadors del centre.
L’alcalde i els regidors van obsequiar el Salvador amb un ram de roses i un llibre d’il·lustracions de diferents llocs de la ciutat. La representant de la Generalitat li va entregar la Medalla Centenària que es concedeix a totes les persones que arriben a aquesta edat. El Gerent del CSSI, Jordi Ferrer, li va regalar un conjunt de perfums i sabons, així com un pastís de celebració de l’aniversari. El Salvador va bufar les espelmes del pastís i va brindar amb una copa de cava amb tots els presents.
