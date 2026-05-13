Una tona de residus retirats en la jornada de neteja d’abocaments il·legals a Vilanova del Camí
L’acció, emmarcada en la campanya europea "Let’s Clean Up Europe", ha comptat amb voluntariat i la col·laboració de diverses entitats per recuperar espais naturals afectats
Ruben Costa
La jornada de neteja d’abocadors incontrolats celebrada aquest dissabte a Vilanova del Camí ha permès retirar prop d’una tona de residus de diferents espais naturals del municipi. L’activitat s’ha dut a terme dins la campanya europea "Let’s Clean Up Europe" i ha estat organitzada per l’àrea de Medi Ambient amb el suport de GEDEN i de l’empresa FCC.
En total, una desena de persones han participat en aquesta acció, que s’ha centrat en diversos punts del terme municipal on s’havien detectat abocaments il·legals. Gràcies a la intervenció del camió de recollida, s’han pogut extreure uns 1.000 quilos de residus, principalment runa i envasos abandonats, sovint vinculats a trobades informals en entorns naturals. Inicialment s’havien identificat fins a onze punts afectats, però finalment només se n’han pogut netejar sis. Alguns espais han quedat pendents per la complexitat dels materials acumulats. És el cas d’una zona amb restes d’uralita, que requereix un tractament especialitzat, i d’antics horts abandonats on s’hi concentrava un volum important de deixalles.
Des del departament de Medi Ambient s’ha fet una valoració positiva de la jornada, tant per la participació ciutadana com pel resultat de la recollida. Alhora, s’ha aprofitat per recordar la importància d’utilitzar correctament la deixalleria municipal. La deixalleria de Vilanova del Camí, situada a la zona d’Ecovilanova, obre de dilluns a divendres de 9.30 a 13.30 hores i de 15.30 a 18.30 hores, i els dissabtes de 9.00 a 14.00 hores. Aquest servei permet gestionar residus especials o voluminosos que no es poden dipositar als contenidors habituals, com ara runa, mobles, aparells electrònics o restes de poda.
L’Ajuntament recorda que l’ús de la deixalleria comporta beneficis directes per a la ciutadania, com ara bonificacions en la taxa d’escombraries, amb l’objectiu d’incentivar les bones pràctiques ambientals i reduir els abocaments il·legals. També s’estableix la possibilitat de portar, en un sol lliurament, la quantitat màxima de residus equivalent a dos mesos o un trimestre, en el cas de materials com la runa, sense poder-ne fer més aportacions del mateix tipus durant aquest període.
- Un pastís de 100.000 euros: l'última obra d'un pastisser d'Esparreguera que crea postres de luxe
- Troben el cos de l'home de 78 anys desaparegut aquest dilluns a Pinós
- La Generalitat nega el descompte del túnel del Cadí a un veí de Guils perquè teletreballa
- Mor als 67 anys el restaurador de Sant Fruitós de Bages Salvador Cots Salat
- Busquen un veí de Pinós de 78 anys que ahir a la nit no va tornar a casa
- El president del comitè de l’empresa que recull la brossa a Manresa: «El sistema amb contenidors tancats no funciona bé»
- La Marxa per l'educació des de Manresa amb les bicis i cotxes a 20 per hora se suma a la manifestació unitària a Barcelona
- Descobreix un mirador de somni en un dels pobles més bonics de Catalunya i del món: ideal per visitar en família