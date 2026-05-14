Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Vaga de professorsOperacions robotitzadesSalvador VicensArbre protegit a ManresaAgressió d'un mossoHantavirus
instagramlinkedin

Comuns Igualada impulsa una recollida de signatures per reclamar un transport públic “digne” a l’Anoia

La formació exigeix a la Generalitat més freqüències, millors connexions i que no es prorrogui la concessió del servei amb MonBus

Concessió del servei amb MonBus

Concessió del servei amb MonBus / Regió7

Ruben Costa

Manresa

Comuns Igualada ha posat en marxa una recollida de signatures sota el lema “Signa per un transport públic digne: Igualada i l’Anoia no poden continuar desconnectades!”, amb l’objectiu de denunciar les deficiències del transport públic a la comarca i reclamar mesures urgents a la Generalitat de Catalunya. La iniciativa denuncia que milers de persones depenen diàriament del transport públic per anar a treballar, estudiar, assistir a visites mèdiques o desplaçar-se entre municipis, però assegura que el servei actual entre Igualada, Barcelona i altres punts del territori “no respon a les necessitats reals de la ciutadania”. Entre les principals queixes, la formació assenyala problemes recurrents de saturació, retards, avaries, manca de comoditat i una sensació “generalitzada d’abandonament”.

Des de Comuns Igualada consideren que la situació “no es pot continuar normalitzant” i recorden que el transport públic és un servei essencial que ha de garantir puntualitat, seguretat, qualitat i capacitat suficient. “L’Anoia no pot continuar condemnada a desplaçaments llargs, incerts i poc competitius. Necessitem connexions dignes, modernes i eficients, pensades per a la vida quotidiana de la gent”, asseguren. La campanya reclama a la Generalitat, com a administració competent, que actuï amb urgència per reforçar les freqüències, millorar les connexions amb Barcelona i amb la resta del territori, garantir vehicles en bon estat i revisar el model actual del servei.

Notícies relacionades

Una de les principals demandes és que no es prorrogui la concessió del servei de busos amb l’actual empresa concessionària, MonBus, i que s’obri una nova etapa basada en criteris de qualitat, control públic, compliment dels horaris i respecte pels drets de les persones usuàries. Tot i valorar positivament algunes millores recents en les connexions, Comuns Igualada considera que aquestes són “clarament insuficients” davant les necessitats estructurals de mobilitat de la comarca. Segons la formació, l’Anoia necessita un sistema de transport públic que afavoreixi les oportunitats laborals i educatives, la cohesió territorial i el desenvolupament econòmic i social.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El president del comitè de l’empresa que recull la brossa a Manresa: «El sistema amb contenidors tancats no funciona bé»
  2. Troben el cos de l'home de 78 anys desaparegut aquest dilluns a Pinós
  3. Descobreix un mirador de somni en un dels pobles més bonics de Catalunya i del món: ideal per visitar en família
  4. Entren pel sostre i saquejen les oficines d'una empresa de Sant Fruitós evitant totes les càmeres
  5. Un pastís de 100.000 euros: l'última obra d'un pastisser d'Esparreguera que crea postres de luxe
  6. La marca de roba d'un manresà de 21 anys per a joves: «Volia fer alguna cosa que generés sentiment de pertinença»
  7. Mor als 67 anys el restaurador de Sant Fruitós de Bages Salvador Cots Salat
  8. La Generalitat nega el descompte del túnel del Cadí a un veí de Guils perquè teletreballa

Comuns Igualada impulsa una recollida de signatures per reclamar un transport públic “digne” a l’Anoia

Comuns Igualada impulsa una recollida de signatures per reclamar un transport públic “digne” a l’Anoia

Un ferit greu evaquat en helicòpter després d'una sortida de via a Pinell de Solsonès

Un ferit greu evaquat en helicòpter després d'una sortida de via a Pinell de Solsonès

Alex Tous sobre la seva enganxada amb Juana Dolores: "No sé com li donen veu a la televisió pública"

Alex Tous sobre la seva enganxada amb Juana Dolores: "No sé com li donen veu a la televisió pública"

Canes 2026 (Dia 3): Benvinguda a la direcció de cinema, Aina Clotet

Canes 2026 (Dia 3): Benvinguda a la direcció de cinema, Aina Clotet

Judici al capellà pederasta del col·legi Pare Manyanet per abusos a un menor: "Em va dir que, si ho explicava, la pròxima vegada seria sense roba"

Ramon Bacardit aconsegueix prop de 300.000 euros de la Diputació per millorar les instal·lacions de la Pirinaica de Manresa

Ramon Bacardit aconsegueix prop de 300.000 euros de la Diputació per millorar les instal·lacions de la Pirinaica de Manresa

El Parlament aprova una proposta de Junts que demana un pediatre a Moià i un altre a Castellterçol

El Parlament aprova una proposta de Junts que demana un pediatre a Moià i un altre a Castellterçol

UGT i CCOO convocaran una vaga a Rodalies per demanar més seguretat i personal als trens

UGT i CCOO convocaran una vaga a Rodalies per demanar més seguretat i personal als trens
Tracking Pixel Contents