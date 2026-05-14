Comuns Igualada impulsa una recollida de signatures per reclamar un transport públic “digne” a l’Anoia
La formació exigeix a la Generalitat més freqüències, millors connexions i que no es prorrogui la concessió del servei amb MonBus
Ruben Costa
Comuns Igualada ha posat en marxa una recollida de signatures sota el lema “Signa per un transport públic digne: Igualada i l’Anoia no poden continuar desconnectades!”, amb l’objectiu de denunciar les deficiències del transport públic a la comarca i reclamar mesures urgents a la Generalitat de Catalunya. La iniciativa denuncia que milers de persones depenen diàriament del transport públic per anar a treballar, estudiar, assistir a visites mèdiques o desplaçar-se entre municipis, però assegura que el servei actual entre Igualada, Barcelona i altres punts del territori “no respon a les necessitats reals de la ciutadania”. Entre les principals queixes, la formació assenyala problemes recurrents de saturació, retards, avaries, manca de comoditat i una sensació “generalitzada d’abandonament”.
Des de Comuns Igualada consideren que la situació “no es pot continuar normalitzant” i recorden que el transport públic és un servei essencial que ha de garantir puntualitat, seguretat, qualitat i capacitat suficient. “L’Anoia no pot continuar condemnada a desplaçaments llargs, incerts i poc competitius. Necessitem connexions dignes, modernes i eficients, pensades per a la vida quotidiana de la gent”, asseguren. La campanya reclama a la Generalitat, com a administració competent, que actuï amb urgència per reforçar les freqüències, millorar les connexions amb Barcelona i amb la resta del territori, garantir vehicles en bon estat i revisar el model actual del servei.
Una de les principals demandes és que no es prorrogui la concessió del servei de busos amb l’actual empresa concessionària, MonBus, i que s’obri una nova etapa basada en criteris de qualitat, control públic, compliment dels horaris i respecte pels drets de les persones usuàries. Tot i valorar positivament algunes millores recents en les connexions, Comuns Igualada considera que aquestes són “clarament insuficients” davant les necessitats estructurals de mobilitat de la comarca. Segons la formació, l’Anoia necessita un sistema de transport públic que afavoreixi les oportunitats laborals i educatives, la cohesió territorial i el desenvolupament econòmic i social.
