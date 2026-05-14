Igualada actua en una nova peça que amplia el Parc Central
L’actuació inclou un circuit de biodepuració d’aigua, una tirolina de 30 metres i nous jardins de biodiversitat
Regió7
Igualada ampliarà el Parc Central per la part oest, la més propera a l'Hospital. L'alcalde de la ciutat, Marc Castells, ha anunciat que es licita el projecte d’arranjament de la zona oest del Parc Central. Aquesta nova fase actuarà sobre una superfície de 4.919 m², situada entre el carrer de Guimaraes, a tocar de l’Hospital Universitari, i l’espai de parc ja transformat, consolidant definitivament aquest gran pulmó verd com a epicentre de la vida saludable i social de la ciutat. Ara, l'Ajuntament rebrà les propostes d'intervenció en una àrea que vol donar continuïtat a les últmes peces transformades com a parc.
Castells ha destacat que aquest projecte és la culminació d’una planificació estratègica iniciada fa més de deu anys. "És un projecte de mirada llarga, que ha transformat un terreny que primer va ser un abocador i després un descampat, en un parc renaturalitzat que avui és exemple per a molts municipis que venen a veure’l per agafar idees", assegura.
La principal novetat d’aquesta fase serà la creació d’un Circuit de Biodepuració. Aprofitant la topografia esglaonada del terreny, es generarà un recorregut d’aigua freàtica a través de diferents paisatges fluvials (canals, filtres, basses, aiguamolls i un gorg). Aquest sistema no només actuarà com a reclam visual i sonor, sinó que potenciarà la biodiversitat de l’entorn, seguint l’èxit del Biollac.
Així mateix, el projecte aposta per la creació de dos nous espais enjardinats, el Jardí Agrari, amb arbres fruiters, i el Jardí de Papallones, amb espècies aromàtiques autòctones dissenyades per atraure pol·linitzadors i incrementar la fauna urbana.
L’alcalde també ha detallat les millores en les zones de lleure infantil, que sumaran nous elements singulars de grans dimensions. Una tirolina, una estructura de 30 m de longitud connectada amb grades enjardinades, i un nou tobogan: Una instal·lació d’acer inoxidable que salvarà un desnivell d’1,5 m.
"Volem una ciutat més verda, amable, més jugable i millor preparada per al canvi climàtic", ha subratllat l'alcalde, recordant que el parc actua com a refugi climàtic gràcies a l’ús de paviments drenants, la creació de zones d’ombra i la reducció de l’efecte illa de calor.
El projecte té un pressupost total de 1.119.534,25 euros i compta amb el suport econòmic de la Diputació de Barcelona a través del Pla General d’Inversions (PGI). L’obra donarà continuïtat a les fases executades des del 2023 (skatepark, Biollac, devesa i amfiteatre) i servirà d'entorn immediat per al futur hivernacle cultural que s'ubicarà a la zona i que es construirà alhora que avancen aquests treballs d’arranjament.
Finalment, Castells ha conclòs refermant el model de transformació urbana perquè "som un govern que compleix. Amb aquesta obra no només finalitzem un espai del Parc Central, sinó que consolidem un model de ciutat referent en sostenibilitat i qualitat de vida"
