Igualada serà seu de la nova Àrea Regional Metropolitana Sud dels Agents Rurals
El municipi d'Igualada esdevé l'escenari perquè la consellera d'Interior i Seguretat Pública, la directora general dels Agents Rurals i l'inspector en cap del cos presentin el Pla Estratègic 2026-2030 de la Direcció General dels Agents Ruralas
S.O | ACN
El Centre Civil Nord d'Igualada ha estat l'escenari per presentar avui 15 de maig el nou Pla Estratègic dels Agents Rurals 2026-2030 que el govern va aprovar a principis de març. Aquest situa a la localitat d'Igualada com un eix prioritari i la seu de la nova Base dels Agents Rurals de la Catalunya Central. A més es passarà dels 675 agents actuals als 1.300, el pla també preveu ampliar la cobertura horària dels agents a la franja nocturna.
Els encarregats de comunicar aquest "pla estratègic ambiciós però realista" han estat la consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, amb la directora general dels Agents Rurals, Elisenda Pérez i l'inspector en cap del cos, Josep Antoni Mur.
La consellera ha remarcat que el pla permet donar el cos d'una "eina de planificació estratègica" i el posa "al lloc on es mereix". "Els Agents Rurals heu patit una de diàspora anant de departament en departament, però ara sou un cos operatiu que formeu part del Departament d'Interior i això vol dir que formeu part de l'estructura de seguretat integral del país i també d'atenció a les emergències", ha destacat la titular d'Interior. Parlon ha expressat que el cos gestiona "moltes emergències" i ha posat l'exemple de la pesta porcina. "S'està fent una tasca referent a nivell europeu", ha celebrat.
Un dels punts que inclou el nou pla i que s'han donat a conèixer aquest divendres és l'ampliació de la cobertura horària del cos. Fins ara, els Agents Rurals només feien serveis nocturns de "manera puntual", però ara es preveu que això es pugui fer de manera més estructural gràcies a la nova dimensió que es donarà al cos. La directora general dels Agents Rurals, Elisenda Pérez, ha destacat que aquesta era una de les "necessitats" que tenia el cos i que reclamava el territori. Amb tot, Pérez ha dit que primer caldrà "negociar un acord de condicions amb els sindicats", però ha deixat clar que els Agents Rurals "s'han d'assemblar a la societat actual".
Igualada, nova seu de l'Àrea Regional Metropolitana Sud
Durant la presentació d'aquest divendres també s'ha donat a conèixer que Igualada serà la seu de la nova Àrea Regional Metropolitana Sud dels Agents Rurals. Aquesta seu -que també acollirà base de l'Anoia- coordinarà les comarques de l'Anoia, l'Alt Penedès, el Baix Penedès, el Garraf i el Baix Llobregat. Es tracta d'una seu de nova creació inclosa en el Pla Estratègic dels Agents Rurals per millorar la presència al territori. Està previst que les obres del nou edifici comencin al setembre en una parcel·la de 3.000 metres quadrats cedida per l'Ajuntament d'Igualada.
El Pla Estratègic defineix el dimensionament de les Àrees Regionals i les Àrees Bàsiques i incorpora una reorganització operativa amb la creació de les noves regions Metropolitana Nord i Metropolitana Sud, dissenyades per reforçar l'activitat al voltant de l'àrea metropolitana de Barcelona, un dels territoris amb més pressió ambiental. D'aquesta manera, la comarca de l'Anoia deixarà de pertànyer a l'Àrea Regional de la Catalunya Central; el Baix Penedès marxarà de l'Àrea de Tarragona; i l'Alt Penedès, el Garraf i el Baix Llobregat abandonaran l'Àrea Regional de Barcelona.
Segons dades del Departament d'Interior, l'any 2025 el cos dels Agents Rurals va incrementar un 41% el nombre d'actuacions arribant a les 203.633 a tot Catalunya. Es tracta d'una xifra rècord d'actuacions i dona resposta "a l'augment dels requisits ciutadans i a la complexitat creixent dels reptes ambientals". A més, la sala del control del cos va rebre 196.450 requisits ciutadans en un servei que està actiu les 24 hores del dia i tots els dies de l'any.
Les comarques incloses a la futura Àrea Regional Metro Sud també han vist incrementar el nombre d'actuacions dels Agents Rurals. El 2025 es van realitzar un total de 22.509 actuacions en aquestes comarques, que suposa un increment del 22,3% respecte a les actuacions de l'any anterior. Per comarques, a l'Anoia es van fer 3.514 actuacions; a l'Alt Penedès 5.805; al Baix Penedès 4.045; al Garraf 2.207; i al Baix Llobregat 6.938.
