El manresà Xevi Blancafort estrena la nova etapa del restaurant Can Pep, de Castellfollit de Riubregós
L’establiment recupera l’activitat apostant per la cuina casolana i el producte de proximitat, i la voluntat de tornar a ser punt de trobada de la comarca
Ruben Costa
El restaurant Can Pep de Castellfollit de Riubregós ha tornat a obrir portes aquest cap de setmana amb una nova etapa al capdavant encapçalada pel manresà Xevi Blancafort. El local reprèn així l’activitat després de la mort de Josep Maria Vendrell, propietari i ànima de l’establiment. Blancafort assegura que "la carta és una aposta per la cuina catalana en honor a l'antic propietari".
Blancafort assumeix la direcció de l’espai de sala i de l’entorn del restaurant amb la voluntat de mantenir l’essència que havia convertit Can Pep en un lloc de referència a la zona. La proposta gastronòmica aposta per la cuina casolana i tradicional catalana, amb plats com la sopa de l’àvia, els canelons, els calamars a la romana, el trinxat, els peus de porc, el conill, el xai i els entrecots, tant a la cassola com a la brasa. I assegura que pren molt valor a la cuina el producte de proximitat.
El nou responsable explica que l’objectiu és donar continuïtat a l’esperit del restaurant, però també impulsar-lo com a espai social i de trobada. . En aquest sentit, una de les prioritats serà recuperar els tradicionals esmorzars de forquilla, que anys enrere atreien motoristes i ciclistes de diversos punts del territori. De moment, l'inici de la nova etapa ha tingut una bona acollida de clients.
A més, el projecte inclou una futura dinamització de la terrassa perquè es converteixi en un espai obert a totes les edats, pensat tant per fer un aperitiu o prendre una copa de vi com per reunir-se amb familiars o amics i gaudir de l’entorn. Blancafort també preveu impulsar sopars de cap de setmana i recuperar l’elaboració artesanal de pa i coca al forn els dissabtes i diumenges. Amb aquesta reobertura, Can Pep busca tornar a ser un punt de referència, gastronòmic i social, tant per als veïns de l'entorn com per als visitants que hi puguin passar atrets pel poble de Castellfollit de riubregós o per la proposta del restaurant.
