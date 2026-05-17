Igualada homenatja les parelles que es van casar fa 50 anys
El sopar amb matrimonis que celebren les noces d'or és un dels primers actes de la Primavera Gran
Regió7
L’Hotel Amèrica d’Igualada ha acollit aquesta setmana un acte emotiu i particular que cada any organitza Igualada: l'homenatge a les persones que fa 50 anys que comparteixen vida en parella. Enguany, 37 parelles que es van casar el 1976 han estat els protagonistes del sopar, que s'ha fet a l'hotel Amèrica. Ha estat l’acte que ha donat el tret de sortida a la programació de la Primavera Gran d’aquest any.
En total l’acte ha reunit 37 parelles que es van casar l’any 1976 i celebren les seves Noces d’Or durant aquest 2026. El sopar va ser presidit per l’alcalde d’Igualada, Marc Castells, acompanyat de la quarta tinent d’alcalde i regidora d’Acció Social, Sandra de la Iglesia.
Durant l’acte, es van repartir plaques commemoratives als matrimonis per homenatjar a totes les parelles assistents a l’acte. A més, tots els assistents van rebre una ampolla d’oli del Camp d’Oliveres d’Igualada, de titularitat municipal, i que van ser plantades amb l’ajuda del Consell de la Infància de la ciutat.
Marc Castells va felicitar les parelles destacant aquest mig segle de vida que han passat plegats, destacant la ”feina i l’esforç per fer créixer la nostra ciutat de forma activa i compromesa”.
La trobada va comptar amb l’actuació del grup musical “Som-hi Band” que va amenitzar la vetllada i va oferir un ball final per cloure l’acte on les parelles més animades van poder fer els seus passos amb música de diferents èpoques i estils.
- El poble abandonat que amaga una gran 'muralla xinesa' i és a poc més de dues hores de Manresa
- Mariajo Fuenteálamo, periodista de l’ABC: 'El que no m’esperava mai, com a periodista no esportiva que soc, és que parlés de mi
- El manresà Xevi Blancafort estrena la nova etapa del restaurant Can Pep, de Castellfollit de Riubregós
- Un tall accidental deixa un rastre de sang del Pont Nou de Manresa al CAP Bages
- Amb D de Dona omple Torre Busquet de Manresa amb un reconeixement al lideratge femení
- El papa beneirà la fundació que dirigeix sor Lucía a Manresa abans del gran acte a Montjuïc del 9 de juny
- El poble català que decideix com pintes la teva casa: aquests són els colors permesos i les multes si no es compleix
- Alex Tous sobre la seva enganxada amb Juana Dolores: 'No sé com li donen veu a la televisió pública