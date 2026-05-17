Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Vaga de professorsParc de BombersPla de Barris de ManresaCanes 2026Alex TousHantavirus
instagramlinkedin

Igualada homenatja les parelles que es van casar fa 50 anys

El sopar amb matrimonis que celebren les noces d'or és un dels primers actes de la Primavera Gran

El sopar d'homenatge a les parelles que es van casar el 1976

El sopar d'homenatge a les parelles que es van casar el 1976 / Aj Igualada

Regió7

Igualada

L’Hotel Amèrica d’Igualada ha acollit aquesta setmana un acte emotiu i particular que cada any organitza Igualada: l'homenatge a les persones que fa 50 anys que comparteixen vida en parella. Enguany, 37 parelles que es van casar el 1976 han estat els protagonistes del sopar, que s'ha fet a l'hotel Amèrica. Ha estat l’acte que ha donat el tret de sortida a la programació de la Primavera Gran d’aquest any.

En total l’acte ha reunit 37 parelles que es van casar l’any 1976 i celebren les seves Noces d’Or durant aquest 2026. El sopar va ser presidit per l’alcalde d’Igualada, Marc Castells, acompanyat de la quarta tinent d’alcalde i regidora d’Acció Social, Sandra de la Iglesia.

Durant l’acte, es van repartir plaques commemoratives als matrimonis per homenatjar a totes les parelles assistents a l’acte. A més, tots els assistents van rebre una ampolla d’oli del Camp d’Oliveres d’Igualada, de titularitat municipal, i que van ser plantades amb l’ajuda del Consell de la Infància de la ciutat.

Marc Castells va felicitar les parelles destacant aquest mig segle de vida que han passat plegats, destacant la ”feina i l’esforç per fer créixer la nostra ciutat de forma activa i compromesa”.

Notícies relacionades

La trobada va comptar amb l’actuació del grup musical “Som-hi Band” que va amenitzar la vetllada i va oferir un ball final per cloure l’acte on les parelles més animades van poder fer els seus passos amb música de diferents èpoques i estils.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents