Igualada fa front comú per reclamar el tren gran a Barcelona després de la reactivació del projecte per part de la Generalitat
El PSC celebra el consens polític al voltant de l’Eix Transversal Ferroviari després que la Generalitat hagi reactivat el projecte i prioritzi el tram Igualada-Barcelona
Ruben Costa
El grup municipal del PSC (Igualada Som-hi) ha aconseguit l’aprovació per unanimitat d’una moció de suport al projecte de l’Eix Transversal Ferroviari, amb especial prioritat per al tram que ha d’unir Igualada amb Barcelona. La iniciativa arriba després que la Generalitat de Catalunya hagi anunciat la reactivació del projecte ferroviari.
El cap de l’oposició a l’Ajuntament d’Igualada, Jordi Cuadras, ha defensat que “el tren gran és un projecte de ciutat i no de partits” i ha destacat la importància d’haver assolit el consens de tots els grups municipals. “Projectes de futur i tan grans com aquest només poden fer-se realitat si tenen el suport del conjunt dels grups polítics”, ha afirmat. Des del PSC recorden que el futur tren també compta amb el suport dels principals agents socials i econòmics de la comarca, després de les reunions mantingudes amb entitats com la Unió Empresarial de l’Anoia, CCOO, UGT, PIMEC i la Cambra de Comerç.
La Generalitat ha decidit prioritzar el tram entre Lleida i Barcelona, amb una nova línia ferroviària que connectaria Cervera, Igualada i Martorell seguint el corredor de l’autovia A-2. Segons Cuadras, Igualada es convertirà en un punt estratègic del nou mapa ferroviari català, ja que des de la ciutat sortirien dues connexions: una cap a Barcelona, que seria la primera a executar-se, i una altra cap a Manresa, Vic i Girona en una segona fase.
“Ens situarà al cor del mapa d’infraestructures ferroviàries de Catalunya i guanyarem capitalitat, oportunitats i competitivitat”, ha assegurat el líder socialista, que considera que el projecte facilitarà la mobilitat i atraurà talent i inversions al territori. La Generalitat ja ha encarregat a l’empresa pública Ifercat els estudis informatius del projecte, que haurien d’estar enllestits en un termini de dos anys i definiran aspectes com el traçat, el cost i l’impacte ambiental de la infraestructura. Segons el PSC, el projecte compta amb compromís pressupostari i calendari d’execució.
- Montserrat Martí, soprano i filla de Montserrat Caballé: 'L’afecte entre Freddie Mercury i la meva mare va ser autèntic
- Grison (41 anys) i la seva rutina dolç-salat: 'Vaig perdre al voltant de deu quilos
- Un bomber va ajudar a portar-la al món i 22 anys després va recórrer 1.000 quilòmetres per veure-la graduar-se: «Tenim un vincle molt especial»
- «Tothom diu que defensa la cultura catalana, però costa trobar qui contracti un esbart»
- Fernando Tejero revela com Dani Martín el va treure d’una pensió per convidar-lo a viure amb els seus pares: “Em vaig sentir com un fill més, són la meva segona família”
- La Guàrdia Urbana de Manresa precinta una atracció instal·lada als Trullols
- Mor als 91 anys Conxita Fortuny, mare de la cooperant manresana assassinada a Ruanda, Flors Sirera
- El restaurant Golut de Manresa posa data al seu tancament: el 27 de juny