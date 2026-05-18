Igualada Som-hi denuncia l’augment de caigudes al Passeig Verdaguer pel mal estat de les rajoles
Igualada Som-hi acusa el govern de Junts d’incomplir la promesa de reformar el Passeig i prioritzar “rotondes, llums i banderetes” abans que els problemes quotidians de la ciutadania
Ruben Costa
El grup municipal del PSC, Igualada Som-hi, a l’Ajuntament d’Igualada ha denunciat l’elevat nombre de caigudes de vianants al Passeig Verdaguer a causa del mal estat de les rajoles i ha lamentat que el govern de Junts estigui a punt d’acabar el mandat sense haver executat la reforma promesa l’any 2019. Els socialistes asseguren que, després de 16 anys de governs de Junts, “Igualada necessita un canvi” i acusen l’executiu local de dedicar recursos “a rotondes, llums i banderetes” mentre deixa sense resoldre “problemes reals de la gent”, com el deteriorament del Passeig.
El cap de l’oposició, Jordi Cuadras, ha afirmat que “ningú hauria de fer-se mal ni caure al Passeig per culpa d’un govern que no fa allò que va prometre”. Segons ha recordat, el govern de Marc Castells va anunciar la reforma del passeig l’any 2019 i, “set anys després i a un any de les eleccions, aquesta promesa continua incomplerta”. Cuadras considera que l’estat actual de l’espai “té conseqüències per a molta gent que hi ha caigut”. Per la seva banda, el regidor Anselm Pasquina ha posat l’accent en les dificultats que pateixen especialment les persones grans i amb mobilitat reduïda. “El Passeig hauria de ser un espai accessible, segur i de gaudi, i no un lloc d’inseguretat i caigudes”, ha remarcat.
El PSC també ha explicat que fa dos mesos que espera resposta del govern municipal a diverses consultes registrades per conèixer el nombre de caigudes produïdes durant els darrers set anys i els danys personals derivats. Tot i no disposar encara de les dades oficials, el grup assegura que les caigudes són constants i que periòdicament reben testimonis de persones que han hagut de ser ateses pels serveis d’emergència després de patir accidents al Passeig.
