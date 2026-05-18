Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Línia orbital ferroviàriaPatum 2026Bizum a botiguesAgressió dones a ManresaEleccions AndalusiaRobert LewandowskiCanes 2026
instagramlinkedin

FirAnoia obre les inscripcions per als expositors de la fira multisectorial d’Igualada

La fira multisectorial se celebrarà del 18 al 20 de setembre al Passeig Verdaguer i ja ha activat el registre per als expositors de la zona comercial

FIRANOIA del any 2025

FIRANOIA del any 2025 / Arxiu particular

Ruben Costa

Manresa

Fira Igualada ha obert el període d’inscripció per als expositors que vulguin participar en una nova edició de FirAnoia, la fira multisectorial de referència a la Catalunya Central, que tindrà lloc del 18 al 20 de setembre a Igualada.

Durant tres dies, FIRANOIA reunirà al Passeig Verdaguer una àmplia oferta comercial amb espais dedicats a sectors com l’automoció o l’artesania. La fira vol consolidar-se com un punt de trobada entre empreses, professionals i visitants, oferint als participants l’oportunitat de donar visibilitat als seus productes i serveis i connectar amb potencials clients. Actualment, ja estan obertes les inscripcions per a la zona multisectorial, mentre que properament s’anunciarà el calendari per participar a la Fira d’Artesania. Les empreses interessades poden formalitzar la seva participació a través del web de Fira Igualada fins al 30 de juny. A més, entre les inscripcions efectuades abans del 30 de maig, se sortejarà el retorn de l’import de la inscripció fins a un màxim de 500 euros.

Notícies relacionades

En aquesta edició, que serà la 73a de FIRANOIA, els expositors podran escollir entre quatre modalitats d’espai: estand modular, espai Pop Up, espai lliure comercial i espai lliure industrial, amb l’objectiu d’adaptar-se a les necessitats de cada projecte. FIRANOIA està organitzada per l’entitat sense ànim de lucre Fira Igualada, amb el suport de l’Ajuntament d’Igualada, la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona, i amb el patrocini de Dalmau Motor.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Montserrat Martí, soprano i filla de Montserrat Caballé: 'L’afecte entre Freddie Mercury i la meva mare va ser autèntic
  2. Grison (41 anys) i la seva rutina dolç-salat: 'Vaig perdre al voltant de deu quilos
  3. Un bomber va ajudar a portar-la al món i 22 anys després va recórrer 1.000 quilòmetres per veure-la graduar-se: «Tenim un vincle molt especial»
  4. «Tothom diu que defensa la cultura catalana, però costa trobar qui contracti un esbart»
  5. Fernando Tejero revela com Dani Martín el va treure d’una pensió per convidar-lo a viure amb els seus pares: “Em vaig sentir com un fill més, són la meva segona família”
  6. La Guàrdia Urbana de Manresa precinta una atracció instal·lada als Trullols
  7. Mor als 91 anys Conxita Fortuny, mare de la cooperant manresana assassinada a Ruanda, Flors Sirera
  8. El restaurant Golut de Manresa posa data al seu tancament: el 27 de juny

La Pobla explica la relació de Gaudí amb la Vall de Lillet en una nova exposició

La Pobla explica la relació de Gaudí amb la Vall de Lillet en una nova exposició

FirAnoia obre les inscripcions per als expositors de la fira multisectorial d’Igualada

FirAnoia obre les inscripcions per als expositors de la fira multisectorial d’Igualada

Un nou mapa descobreix les àrees clau per als taurons i altres depredadors al Mediterrani

Un nou mapa descobreix les àrees clau per als taurons i altres depredadors al Mediterrani

El Govern i la Generalitat tancaran acords sobre infraestructures, acció exterior i català en la bilateral de dimecres

El Govern i la Generalitat tancaran acords sobre infraestructures, acció exterior i català en la bilateral de dimecres

Tasques del Bombers treballant en l'excarceració del conductor

Els tècnics d'Hisenda rebaixen la devolució a Shakira als 27,4 milions després de conèixer la sentència de l'Audiència Nacional

Els tècnics d'Hisenda rebaixen la devolució a Shakira als 27,4 milions després de conèixer la sentència de l'Audiència Nacional

El conseller Espadaler comparteix un matí de vida monàstica a Sant Benet de Montserrat

El conseller Espadaler comparteix un matí de vida monàstica a Sant Benet de Montserrat

El comerç de la Catalunya central veu amb bons ulls poder cobrar amb Bizum: "Tot el que sigui modernitzar és bo"

El comerç de la Catalunya central veu amb bons ulls poder cobrar amb Bizum: "Tot el que sigui modernitzar és bo"
Tracking Pixel Contents