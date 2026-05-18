FirAnoia obre les inscripcions per als expositors de la fira multisectorial d’Igualada
La fira multisectorial se celebrarà del 18 al 20 de setembre al Passeig Verdaguer i ja ha activat el registre per als expositors de la zona comercial
Ruben Costa
Fira Igualada ha obert el període d’inscripció per als expositors que vulguin participar en una nova edició de FirAnoia, la fira multisectorial de referència a la Catalunya Central, que tindrà lloc del 18 al 20 de setembre a Igualada.
Durant tres dies, FIRANOIA reunirà al Passeig Verdaguer una àmplia oferta comercial amb espais dedicats a sectors com l’automoció o l’artesania. La fira vol consolidar-se com un punt de trobada entre empreses, professionals i visitants, oferint als participants l’oportunitat de donar visibilitat als seus productes i serveis i connectar amb potencials clients. Actualment, ja estan obertes les inscripcions per a la zona multisectorial, mentre que properament s’anunciarà el calendari per participar a la Fira d’Artesania. Les empreses interessades poden formalitzar la seva participació a través del web de Fira Igualada fins al 30 de juny. A més, entre les inscripcions efectuades abans del 30 de maig, se sortejarà el retorn de l’import de la inscripció fins a un màxim de 500 euros.
En aquesta edició, que serà la 73a de FIRANOIA, els expositors podran escollir entre quatre modalitats d’espai: estand modular, espai Pop Up, espai lliure comercial i espai lliure industrial, amb l’objectiu d’adaptar-se a les necessitats de cada projecte. FIRANOIA està organitzada per l’entitat sense ànim de lucre Fira Igualada, amb el suport de l’Ajuntament d’Igualada, la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona, i amb el patrocini de Dalmau Motor.
