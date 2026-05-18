L'ensorrament parcial d'una masia abandonada obliga a tallar l'accés d'un carrer d'Igualada
Els Bombers s'hi han desplaçat amb quatre dotacións que han inspeccionat l'edifici i confirmen que no hi ha hagut cap afectat
Manresa
L'accés a l'avinguda d'Àngel Guimerà d'Igualada ha quedat tallada aquest dilluns a la matinada a causa de l'ensorrament parcial d'una masia abandonada. L'avís al 112 s'ha fet a les 00.26 hores, quan la façana de l'edifici ja havia cedit. Els Bombers de la Generalitat s'hi han desplaçat amb quatre dotacions que han tallat l'accés al carrer per prevenció a causa de la runa generada i han inspeccionat la masia.
Segons el cos d'emergències no hi havia ningú a l'edifici en el moment de l'ensorrament, per tant, no hi ha hagut cap afectat.
