La marca de roba de muntanya Buff, amb seu a Igualada, s'obre camí als Països Baixos
L'empresa, que espera facturar 2 milions d'euros, té una part molt important del seu negoci en la internacionalització, amb filials als Estats Units, Canadà, Regne Unit, França, Itàlia, Alemanya i comercialització a més de 60 països
Regió7
L’empresa d'Igualada BUFF ha obert una nova filial als Països Baixos. La companyia, dedicada al disseny i fabricació d’accessoris tèxtils per al coll i el cap enfocats a activitats a l’aire lliure i moda casual, ha fet el salt al país neerlandès amb una inversió inicial de 100.000 euros. Per a aquest projecte d’expansió internacional, BUFF ha comptat amb el suport d’ACCIÓ, l’agència per al creixement de les empreses del Departament d’Empresa i Treball, mitjançant un ajut de 14.000 euros de la línia de multilocalització. L'empresa igualadina ja té filials als Estats Units, Canadà, Regne Unit, França, Itàlia i Alemanya. El negoci internacional té un gran pes en la companyia.
Amb aquest nou impuls, l'empresa preveu assolir prop de dos milions d’euros de facturació en el conjunt dels mercats dels Països Baixos, Bèlgica i Luxemburg el 2030. Segons la directora de vendes de BUFF, Maria Carme Valls, “l’obertura d’aquesta nova filial als Països Baixos és un pas estratègic que respon a la nostra voluntat d’estar encara més a prop dels nostres mercats”. “Conèixer de primera mà el país i estrènyer llaços amb els nostres clients ens permet oferir un servei més àgil, personalitzat i eficient”, remarca. En aquest sentit, “la proximitat ens ajudarà no només a millorar l’atenció comercial, sinó també a impulsar l’arribada de les nostres línies de producte més innovadores al territori”, subratlla la directora de vendes de la companyia.
Durant els últims anys, la companyia ha apostat per potenciar els seus productes més innovadors i diversificats als mercats internacionals. Una de les categories més específiques de la companyia que aquesta pretén potenciar és la línia de productes ‘BUFF Safety’, orientada a l’ús laboral i que l’empresa produeix des de fa gairebé 20 anys, que actualment representa un 7% de la facturació. Dins d’aquesta línia —que compta amb una trentena de famílies de productes certificats com a Equips de Protecció Individual (EPI)—, destaquen articles amb requisits tècnics exigents, com les balaclaves ignífugues dissenyades per als cossos de bombers. Paral·lelament, enguany la companyia llançarà al mercat dues noves col·leccions: una categoria de mitjons enfocats a la pràctica de l’esport i una nova gamma de guants.
A nivell de països, els Estats Units són el principal destinatari de les exportacions de la companyia, amb un 16% del total de la facturació exportada al país nord-americà. El segueixen Alemanya, amb un 10%, i França, amb un 7%. A escala global, més del 90% de la facturació total de la companyia es destina als mercats internacionals.
BUFF es va fundar l’any 1992 a Igualada. L’empresa compta amb filials internacionals als Estats Units, Canadà, Regne Unit, França, Itàlia, Alemanya i Països Baixos. Comercialitza els seus productes en més de 60 països, i actualment disposa d’una plantilla de 330 treballadors. BUFF ha tancat l’any fiscal del 2025-2026, que comptabilitza de maig a abril, amb un creixement del 9% respecte de l’any anterior, assolint els 49,5 milions d’euros.
La internacionalització de les empreses catalanes
El Govern ha impulsat una nova estratègia d’internacionalització de l’economia catalana per al període 2026-2030, amb l’objectiu d’afavorir l’adaptació del teixit empresarial català al nou paradigma de comerç internacional, segons expliquen fonts de la mateixa institució. En aquest marc s’han fixat diversos objectius, entre els quals destaquen mantenir el lideratge actual en el volum d’exportacions de l’Estat, aconseguir que 2.000 noves empreses catalanes comencin a exportar, i arribar a les 3.500 empreses catalanes amb filials a l’exterior. Aquesta nova estratègia d’internacionalització està dissenyada per ACCIÓ, i inclou el programa publicoprivat Catalunya Exporta, per facilitar que 2.000 empreses catalanes comencin a exportar.
