Mor un home atropellat en un accident a la C-55, a Abrera

L'accident va tenir lloc diumenge a la nit

La víctima és un veí d'Abrera de 52 anys que va morir a conseqüència de l’impacte

Una ambulància del SEM / arxiu

Regió7

Manresa

Un home de 52 anys ha mort aquest diumenge a la nit després de ser atropellat a la C-55, al seu pas pel terme municipal d’Abrera. Segons ha informat el Servei Català de Trànsit, el sinistre es va produir al punt quilomètric 0,2 de la via. Els Mossos d'Esquadra van rebre l’avís a les 22.17 hores. Per causes que encara s’estan investigant, un turisme va atropellar la víctima, un veí d'Abrera amb les inicials S.G.M., que va morir a conseqüència de l’impacte.

Arran de l’accident, es van activar quatre patrulles dels Mossos d’Esquadra, dues dotacions dels Bombers de la Generalitat i diverses unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que no van poder fer res per salvar-li la vida.

Amb aquesta víctima, ja són 42 les persones que han perdut la vida a les carreteres catalanes des de principis d’any, segons dades provisionals del Servei Català de Trànsit.

