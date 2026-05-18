Una persona ferida en una topada entre dos cotxes a l'entrada d'Igualada
Ha estat una topada entre dos vehicles a l'avinguda Dr Pasteur
Una topada entre dos cotxes a l'avinguda Dr. Pasteur d'Igualada ha provocat ferides a una persona que ha hagut de ser traslladada a l'Hospital d'Igualada.
L'avís de l'accident s'ha donat a les 15.02 hores a l'alçada del número 105 d'aquesta avinguda, i els Bombers de la Generalitat hi han traslladat dues dotacions. El trànsit s'ha vist afectat durant una bona estona.
