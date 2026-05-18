Prop d’un centenar de persones participen en la primera edició del BiciTast a Argençola
La proposta del Parc Agrari de la Conca d’Òdena ha combinat una ruta en bicicleta amb degustacions de productes de proximitat i visites a productors del territori
Ruben Costa
Argençola va acollir el 17 de maig la primera edició del BiciTast, una iniciativa impulsada pel Parc Agrari de la Conca d’Òdena que uneix esport, territori i gastronomia local. La jornada va reunir prop d’un centenar de participants, que van recórrer els entorns naturals de la comarca mentre descobrien i degustaven productes de quilòmetre zero. La proposta consistia en una ruta circular de 18 quilòmetres i 400 metres de desnivell, pensada per gaudir del paisatge i de l’activitat física. Amb la col·laboració de La Bacicleta, l’organització també va oferir servei de lloguer de bicicletes i bicicletes elèctriques per adaptar l’activitat a diferents nivells.
Durant el recorregut es van fer diverses parades gastronòmiques amb la participació de productors del Parc Agrari, com el Molí d’Oli Can Gibert, l’Estable els 4 vents, La Solana de Collbàs, Celler Mestís, Horta Sempreviva, Aliment Humà, Celler Anna Rosell, Ecomercaderet i Eixarcolant. Els participants també van visitar la cerveseria artesanal La Naris, situada a la Panadella, i Can Mestre, empresa familiar dedicada als cereals i llegums ecològics. Des de l’organització s’ha fet una valoració molt positiva d’aquesta primera experiència. Jana Peters, tècnica del Parc Agrari i membre del col·lectiu Eixarcolant, assegura que la proposta “va ser tot un èxit” i destaca la bona acollida del format entre els participants. També des dels assistents s’ha valorat positivament la iniciativa. Anna Busquet, membre de La Bacicleta, ha remarcat la possibilitat de conèixer de prop els productors i la seva feina, mentre que Montse Gabarró ha destacat la combinació entre paisatge, activitat física i tastos gastronòmics.
El BiciTast neix inspirat en el RutaTast, una proposta similar basada en itineraris a peu, amb l’objectiu d’ampliar les activitats vinculades al territori i apropar-les a nous públics. El Parc Agrari espera consolidar aquest nou format com una proposta de referència en la promoció turística i agroalimentària de la comarca.
