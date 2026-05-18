Tallada l'A-2, a Òdena, per un camió de grans dimensions bolcat al mig de la via
El vehicle ha bolcat a la calçada i el conductor ha quedat atrapat a l'interior de la cabina
Un camió accidentat a primera hora del matí a l'A-2 obliga a tallar la via al seu pas per Òdena. Segons han informat fonts del cos de Bombers de la Generalitat, un camió frigorífic ha bolcat al punt quilomètric 551. El cos ha rebut l'avís a les 7:16 hores. Fins al lloc dels fets s'han mobilitzat vuit dotacions.
A hores d'ara, els efectius desplaçats estan efectuant tasques d'excarceració del conductor, que ha quedat atrapat a l'interior del vehicle.
Arran de l'incident, la via està tallada en sentit Barcelona. Es fan desviaments per la sortida 549, i en aquest punt hi ha retencions des de Jorba.
