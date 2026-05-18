La Torre de Claramunt obre una nova edició dels Pressupostos Participatius amb 50.000 euros
L’Ajuntament incrementa la dotació rècord per impulsar projectes decidits directament pels veïns i veïnes del municipi
Ruben Costa
L’Ajuntament de la Torre de Claramunt ha posat en marxa la sisena edició dels Pressupostos Participatius, un mecanisme que permet a la ciutadania decidir directament sobre una part de les inversions municipals. Enguany, la convocatòria arriba amb una dotació total de 50.000 euros, una xifra rècord que supera els 30.000 euros d’edicions anteriors.
L’increment del pressupost respon al fet que un dels projectes escollits en la darrera edició, “El Pont Tibetà”, no es podrà executar. Per aquest motiu, els 15.000 euros previstos per a aquesta actuació s’han incorporat a la nova convocatòria 2026-2027, ampliant així els recursos disponibles per a noves propostes. El període de presentació de projectes ja està obert i finalitzarà el 5 de juny a les 12:00 del migdia. Poden participar-hi les persones majors de 16 anys empadronades al municipi o amb segona residència a la Torre de Claramunt. Les propostes s’han de registrar a través de la plataforma Participa 311 de la Diputació de Barcelona, on també es faran les votacions un cop valorades tècnicament.
Les iniciatives presentades han de ser inversions de competència municipal, viables en espais públics i adreçades al conjunt de la població. A més, han de complir criteris de sostenibilitat, inclusió i viabilitat econòmica, i no poden requerir un manteniment excessiu ni personal addicional.
També es podran presentar propostes presencialment a l’Ajuntament o al Centre Social Sant Joan Baptista. En aquests casos, el consistori les introduirà a la plataforma digital amb les dades personals anonimitzades. L’alcalde de la Torre de Claramunt, Jaume Riba, ha destacat que els Pressupostos Participatius són “una eina molt important perquè permeten que la ciutadania decideixi directament quines millores vol per al municipi” i ha subratllat que l’increment pressupostari “és una mostra clara de l’aposta per fomentar la participació i fer realitat projectes útils per a tothom”
