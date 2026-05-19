La Conca d’Òdena programa una vintena d’activitats pel Dia d’Acció per la Salut de les Dones
La programació, que s’estén del 20 de maig al 10 de juny, inclou tallers, xerrades, exposicions i activitats per promoure la salut femenina amb perspectiva de gènere
Ruben Costa
Les regidories d’Igualtat de la Mancomunitat de la Conca d’Òdena han presentat una nova agenda d’activitats amb motiu del Dia Internacional d’Acció per la Salut de les Dones, que se celebra el 28 de maig. El programa inclou una vintena d’actes que es desplegaran entre el 20 de maig i el 10 de juny als set municipis de la Conca d’Òdena. La programació té com a objectiu visibilitzar el biaix de gènere en l’àmbit de la salut i promoure espais de reflexió, prevenció i benestar per a dones de totes les edats. Les activitats aborden temes com la salut sexual, el postpart, la menopausa, la salut cardiovascular, l’osteoporosi, les relacions afectives, la pressió estètica o l’activitat física, amb una mirada integral sobre la salut femenina.
L’agenda inclou exposicions, caminades saludables, tallers, xerrades i propostes educatives. Entre les activitats destacades hi ha l’exposició “La invisibilització de la salut de les dones: el llegat de l’androcentrisme”, impulsada per l’associació Igualitàrium i el Departament de Salut Pública de l’Ajuntament d’Igualada, que es podrà visitar del 25 de maig al 3 de juny al Campus Universitari d’Igualada-UdL. La mostra aborda el concepte de “ginòpia mèdica”, que descriu la invisibilització sistemàtica de la salut de les dones en la medicina i la recerca científica, i convida a reflexionar sobre els biaixos estructurals en el sistema sanitari. Segons la World Heart Federation, les malalties cardiovasculars provoquen el 30% de les morts entre les dones arreu del món, i continuen sent una de les patologies més infradiagnosticades.
El programa també incorpora tallers de sensibilització i apoderament com “V de Vulva”, previst el 26 de maig a Santa Margarida de Montbui, i “Vergonya corporal (i pressió sobre els cossos)”, que tindrà lloc el 4 de juny al Casal Cívic i Comunitari Montserrat, és necessari l'inscripció prèvia al telèfon 667 903 732 del SIAD. L’agenda està coordinada per la Mancomunitat de la Conca d’Òdena amb la implicació dels set municipis, el SIAD, equips d’atenció primària i diverses entitats del territori, i compta amb el suport de la Diputació de Barcelona i del Departament d’Igualtat i Feminisme. Tota la programació es pot consultar al web www.micod.cat
