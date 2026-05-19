Creu Roja Anoia i el Banc de Queviures impulsen una nova edició de l’Operació Primavera
El recapte solidari d’aliments es farà els dies 29 i 30 de maig en diversos supermercats d’Igualada per reforçar les reserves després de l’esgotament del Gran Recapte
Ruben Costa
Creu Roja Anoia i el Banc de Queviures de l’Ajuntament d’Igualada organitzen els propers 29 i 30 de maig una nova edició de l’Operació Primavera, un recapte solidari d’aliments destinat a reforçar les existències de productes bàsics per a les famílies vulnerables de la comarca.
Segons expliquen les entitats organitzadores, la major part dels aliments recollits durant el Gran Recapte celebrat al novembre ja s’han exhaurit, fet que ha motivat l’organització d’aquesta campanya de primavera, que compta amb el suport de la Fundació Banc dels Aliments.
El recapte es durà a terme als establiments Esclat i Supermas d’Igualada, concretament als supermercats situats al Passeig Verdaguer i a la plaça de les Tortugues. Les entitats fan una crida a la ciutadania perquè col·labori aportant aliments bàsics com llet, arròs, pasta, llegums cuits i secs, conserves de peix i verdures, farina, oli i altres productes de primera necessitat.
