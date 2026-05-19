Un detingut a Masquefa per dur droga amagada en una falsa clau de cotxe

A l'home el van aturar en el marc d'un dispositiu de prevenció d'armes blanques

Amagava metamfetamina en una caixa de caramels

Mossos d'Esquadra

Eduard Font Badia

Manresa

Un home va ser detingut pels Mossos d'Esquadra a Masquefa acusat d'un delicte contra la salut pública. Els agents de l'ARRO es trobaven realitzant un dispositiu DAGA de prevenció d'armes blanques a l'estació de ferrocarrils d'aquesta la localitat de l'Anoia. Eren les 23:15 hores del dissabte, 16 de maig, i els agents es van fixar en una persona que es trobava asseguda en una jardinera i van procedir a identificar-la. Al seu costat, dins de la jardinera, entre diversos envasos de plàstic, van localitzar una caixa metàl·lica d'una coneguda marca de caramels.

En obrir la caixa, els agents van trobar a l'interior una clau de vehicle, i en desmuntar-la, es va comprovar que, ocultes a l'interior, hi havia tres bossetes de plàstic transparent, que contenien aproximadament 0,75 grams cadascuna d'una substància blanca, presumptament metamfetamina.

Davant aquests fets, els Mossos van procedir a denunciar l'home, de 31 anys, com a investigat per un delicte contra la salut pública.

