Un detingut a Masquefa per dur droga amagada en una falsa clau de cotxe
A l'home el van aturar en el marc d'un dispositiu de prevenció d'armes blanques
Un home va ser detingut pels Mossos d'Esquadra a Masquefa acusat d'un delicte contra la salut pública. Els agents de l'ARRO es trobaven realitzant un dispositiu DAGA de prevenció d'armes blanques a l'estació de ferrocarrils d'aquesta la localitat de l'Anoia. Eren les 23:15 hores del dissabte, 16 de maig, i els agents es van fixar en una persona que es trobava asseguda en una jardinera i van procedir a identificar-la. Al seu costat, dins de la jardinera, entre diversos envasos de plàstic, van localitzar una caixa metàl·lica d'una coneguda marca de caramels.
En obrir la caixa, els agents van trobar a l'interior una clau de vehicle, i en desmuntar-la, es va comprovar que, ocultes a l'interior, hi havia tres bossetes de plàstic transparent, que contenien aproximadament 0,75 grams cadascuna d'una substància blanca, presumptament metamfetamina.
Davant aquests fets, els Mossos van procedir a denunciar l'home, de 31 anys, com a investigat per un delicte contra la salut pública.
