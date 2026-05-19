Els Hostalets de Pierola celebrarà la Festa de la Inclusió i una edició de l’Aplec de Pierola
Ruben Costa
Els Hostalets de Pierola viurà un cap de setmana marcat per la inclusió i la tradició amb la celebració de la 5a Festa de la Inclusió, dissabte 23 de maig, i una nova edició de l’Aplec de Pierola, diumenge 24. La Festa de la Inclusió reunirà durant tot el matí tallers, música, activitats sensorials, jocs tradicionals i una fira d’entitats amb l’objectiu de fomentar la convivència, la sensibilització i la inclusió social. La jornada, oberta a tota la ciutadania, es desenvoluparà entre les 10.00 i les 14.00 hores en diferents espais del municipi.
La programació inclourà experiències sensorials, un taller de pinta-cares i trenes africanes, activitats de manualitats i el Farcell de Jocs Tradicionals de Fusta de Fefe i Companyia. També hi haurà sessions de musicoteràpia, un espai de calma per afavorir el benestar sensorial i un taller inclusiu de percussió. Entre les propostes destacades hi haurà el Circuit de la Joëlette, organitzat pel Club Excursionista Anoia. Aquesta cadira tot terreny adaptada permet que persones amb mobilitat reduïda puguin participar en excursions i activitats de muntanya.
La jornada també donarà visibilitat a la tasca de la Xarxa DID Anoia, formada per entitats que treballen en l’àmbit de la discapacitat intel·lectual i la diversitat funcional, i es podrà visitar l’exposició “Discapacitat i Drets”, cedida per la Diputació de Barcelona. El diumenge 24 de maig, el municipi acollirà una nova edició de l’Aplec de Pierola, una jornada festiva i popular que començarà amb una caminada des de la plaça Cal Figueres fins a Pierola. El programa inclourà la tradicional pernilada popular, la missa de l’aplec amb entrega del pa beneït, un concert del grup Els Rabassaires de Sant Pere de Riudebitlles i una arrossada popular a l’Era de Can Pons. La jornada es completarà amb la tradicional subhasta de les garlandes de Pierola, uns tortells de massapà típics de la zona, i servei de bar a càrrec del Ball de Pastorets Saltsipals dels Hostalets.
