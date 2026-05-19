Igualada es convertirà en la capital de la cuina de vísceres en el Festival Vadefoodies
L’Associació Gastronòmica i Cultural Vadefoodies, amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Igualada, han presentat els caps de cartell del desè aniversari del festival
Regió7
Esmorzars de forquilla, concurs de capipota, cuina d'interior i fòrum de la cuina de les vísceres; aquest són els caps de cartell que el festival Vadefoodies acull en el seu desè aniversari. L’Associació Gastronòmica i Cultural Vadefoodies, amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Igualada, convertirà la ciutat en la capital de la cuina de vísceres aquest mes de juny.
Vadefoodies ja encén els fogons i s'han pogut donar a conèixer les novetats i programació completa de l'edició que enguany tindrà lloc el dissabte 6 de juny a la rambla. Els dos grans protagonistes són l'esmorzar de forquilla i el II Concurs de Capipota.
L'esmorzar amb molt de morro constarà d’embotits de Ca la Maria/Can Torrens (Sant Martí de Sesgueioles), una terrina de cap de vedella amb salsa gribiche d’Albert Boronat i un capipota del restaurant Sant Josep, Bellver, guanyador del concurs de capipota 2025.
Pel que fa al concurs de capipota, que manté obertes les inscripcions fins al 31 de maig, revelarà el seu guanyador durant la jornada de dissabte. El jurat estarà format per Marc Castells, alcalde d’Igualada, Josep Ramells, president del Gremi de menuders de Catalunya i Salvador Garcia Arbós, periodista i gastrònom.
A més, la programació inclou el lliurament del porró a l’esmorzador de l’any, concerts de jazz en col·laboració amb el festival VadeJazz, un showcooking a càrrec de Mar Shovinar, cuinera del restaurant Soliver de Cal Blay, que ensenyarà a fer arròs amb capipota, presentacions de llibres i una rambla gastronòmica amb degustacions i tasts de cellers i restaurants de la comarca.
Setmana gastronòmica de la cuina d'interior
Paral·lelament, del 30 de maig al 8 de juny, els restaurants de la comarca incorporaran a la carta i als menús plats d’interior, per posar sobre la taula la cuina de les vísceres que Vadefoodies reivindica. Els restaurants participants en la setmana gastronòmica de la cuina d’interior es podran consultar ben aviat al web de l’entitat.
La cuina de les vísceres
Altrament, el dilluns 8 de juny, portarà el vessant professional amb el primer Fòrum de la Cuina de les Vísceres de Catalunya. Aquest tindrà lloc a l’Adoberia Bella d’Igualada i comptarà amb la participació dels xefs Jordi Vilà (Alkímia), Ada Parellada (Semproniana), Oriol Casals (Teòric), Pau Pons Gràcia i Héctor Barbero Font (L’Artesana de Santa Eulàlia), Marc Pérez (La Sosenga) i Carlota Claver (La Gormanda).
El xef convidat Javi Estévez, del restaurant La Tasquería —guardonat amb una Estrella Michelin i dos Soles Repsol— oferirà la xerrada inaugural i protagonitzarà un dinar a quatre mans amb Isidre Soteres, xef del restaurant El Jardí.
També si seran Albert Molins, autor d’Esmorzars de forquilla, i Marc Casanovas, autor d’Una òpera gastronòmica. També hi participaran l’antropòleg de l’alimentació F. Xavier Medina (UOC), Aleix Gabarré (Summa Branding), Marta Conesa (nutricionista i PNI), Josep Ramells (president del Gremi de Menuders de Catalunya) i Miquel Brossa, autor de Canaille.
El fòrum serà conduït per Judit Càlix, directora de la revista Cuina; Paula Molés, periodista i conductora d’Un restaurant caníbal a Berlín; i Salvador Garcia-Arbós, autor d’Història galàctica del porró.
