Igualada organitza noves visites guiades al Parc Central per descobrir-ne la biodiversitat
Les activitats gratuïtes es faran els dies 27 i 28 de maig dins la Setmana del Parc Central i requereixen inscripció prèvia
Ruben Costa
Igualada celebrarà els dies 27 i 28 de maig dues noves visites guiades al Parc Central amb l’objectiu de donar a conèixer la biodiversitat d’aquest espai natural urbà i conscienciar la ciutadania sobre la seva importància ambiental. L’activitat s’emmarca dins la Setmana del Parc Central i neix arran d’una proposta del Consell dels Infants, que va plantejar la necessitat de divulgar els valors naturals d’aquest espai de la ciutat, que compta amb una gran varietat de flora i fauna.
Les visites són gratuïtes i obertes a tota la ciutadania, però cal reservar plaça prèviament a través del web igualadaamable.cat. La primera visita es farà dimecres 27 de maig a les 10.00 hores i la segona dijous 28 a les 18.30 hores, amb la voluntat d’arribar a públics diversos. El punt de trobada serà davant l’hotel d’insectes del parc, al costat del biollac.
Durant el recorregut, tècnics de jardineria i manteniment de l’Ajuntament explicaran diferents elements del parc vinculats a la sostenibilitat i la preservació de la biodiversitat, com el biollac, l’hotel d’insectes, les caixes niu instal·lades als arbres o la funció de filtratge ambiental que fan arbres i plantes. Les visites també permetran conèixer el funcionament del dipòsit d’aigua freàtica situat al parc, que acumula aigua del subsòl per destinar-la a tasques de reg i neteja.
