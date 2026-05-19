L'abocador de Castellolí té capacitat suficient per rebre la uralita que es retiri a Catalunya
El director de l'Agència de Residus diu que des que s’han començat a fer els plans de subvencions per a la retirada de fibrociment n'hi estan entrant unes 25.000 tones anuals
Les 16 hectàrees de l’abocador anoienc de Can Palà, a Castellolí, són l’únic lloc de tot Catalunya on s’autoritza llançar i enterrar residus industrials perillosos, inclòs tot l’amiant que es retira a la comunitat o, per exemple, les cendres de tres incineradores d’escombraries urbanes.
En els últims anys hi està creixent especialment l'aportació d'uralita, a causa dels diferents plans d'ajuda que la Generalitat ha anat promovent, tant per a particulars com per a petites empreses i sector agrícola, per fomentar la retirada d'aquest material de les construccions.
Qüestionat sobre si aquesta situació pot comportar una futura ampliació d'aquest abocador, el director de l'Agència de Residus de Catalunya, Albert Planell, ha afirmat que "ara com ara tenim espai suficient". Segons ha precisat, "a Catalunya calculàvem que hi havia un milió de tones d’uralita instal·lada i, per tant, retirable. És complicat saber-ho amb exactitud. Hi ha gent que diu que en tenim quatre milions. Perquè una cosa són els vols que hem fet per visualitzar des de l’aire aquestes instal·lacions i calcular-les, però també hi ha tota la que no és visible des d’aquesta perspectiva".
En aquest sentit, Planell ha puntualitzat que "fins d'aquí a uns anys no sabrem ben bé què hi havia. Des que s’han començat a fer els plans de subvencions per a la retirada, fa uns tres anys, estan entrant unes 25.000 tones anuals d’uralita a l'abocador. Però no ens l'acabarem. No és la nostra previsió ampliar pel tema del fibrociment. En principi sembla que hi ha la capacitat més que suficient. Pel tema de la uralita no hem de patir".
